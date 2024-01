A minap beszámoltunk arról, hogy Szijjártó Péter halálos fenyegetést kapott: a külügy ukrajnai képviseletéhez eljuttatott levélben többek közt azt írták, hogy „robbanásveszélyes üdvözletre” számíthat a közelgő ukrajnai látogatásán, és hogy készíthetik a koporsóját. A külügy nem sokkal később nyilvánosan reagált az esetre.

Bayer Zsolt szintén a történtekre reagálva írt egy rövid bejegyzést a blogján Tilos odamenni! címmel. Ebben úgy fogalmazott:

A magyar kormány egyetlen tagja sem mehet Ukrajnába, a miniszterelnök pedig végképp nem. A halállistát vezető latorállamba tilos utazni! Ha akarnak valamit, jöjjenek ide.

Halállista alatt a publicista a Mirotvorec szélsőjobboldali internetes oldalon megjelent listára utalt: ezen Ukrajna ellenségeit listázták, több százezer ember szerepel, köztük például ő maga és Orbán Viktor is.

Előzőleg írtunk arról is, hogy Szijjártó Péter január 29-i látogatása elsősorban épp egy Orbán–Zelenszkij-találkozó előkészítését szolgálná. Az egyelőre nem világos, hogy erre Magyarországon vagy Ukrajnában kerülne-e sor, bár először Zelenszkij hívta meg Kijevbe Orbánt. Korábban, még az előző ősszel volt egy olyan értesülés is, miszerint Zelenszkijt is meghívta a magyar kormány Budapestre, de ezt Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter korábban cáfolta.

Az orosz–ukrán háború fejleményeit szerdán is percről percre követjük – ebben az írásunkban.