Váratlan különadó-módosítást vezetett be a kormány

Január 1-től visszamenőleges hatállyal extraprofitadót vezet be a kormány a gyógyszergyártóknak – derült ki a csütörtök késő este megjelent Magyar Közlönyből.

A rendelet módosításban az extraprofitadó mértékét úgy határozzák meg, hogy az adóalap 50 milliárd forintot meg nem haladó része után 0,5 százalékot, 50 milliárd forintot meghaladó, de 150 milliárd forintot meg nem haladó része után 4 százalékot, és 150 milliárd forintot meghaladó része után 7 százalékot kell fizetni.

A kormány 2022-ben hirdette ki, hogy a gyógyszeripar is különadót köteles fizetni a 2022-es és 2023-as adóévre. Ezt módosították most úgy, hogy a gyógyszergyártóknak a különadó mellett az extraprofitadót is fizetniük kell idén.

A különadó mértéke január 1-től 50 milliárd forintot meg nem haladó része után 0,5 százalék, 50 milliárd forintot meghaladó, de 150 milliárd forintot meg nem haladó része után 1,5 százalék, 150 milliárd forintot meghaladó része után 4 százalék.

A Portfolio információi szerint a jogalkotónak egyszerre több szándéka is volt az új rendelettel. Egyrészt kedvezni akart a gyógyszergyártóknak, mert az eddigi különadót üzemi eredményben kellett kimutatni, és emiatt az EBITDA-számok a szektorban romlottak.

Ezért az új módosítás értelmében az extraprofitadót a helyi iparűzési adó szabályai alapján számolt adóalapra vetítik, ezért ez már társasági jövedelemadó típusú teher. Vagyis az üzemi eredmény sort nem rontja. Másrészt az új adó beleszámít a globális minimumadó fizetési kötelezettségbe – írták.

Segít a kormány

A kormány célja, hogy segítséget nyújtson a gyógyszergyártóknak, hogy a globális minimumadó a lehető legkisebb terhet jelentse számukra. A megjelent rendeletmódosítás a gyógyszergyártók kezdeményezésére, a kormány és a gyártók közötti egyeztetéseket követően valósult meg – közölte a Pénzügyminisztérium.

Mint írták, az elmúlt évben a kormány eredményes tárgyalásokat folytatott annak érdekében, hogy a 2024-től bevezetett globális minimumadó ne rontsa a magyar vállalkozások versenyképességét. Sikerült elérni, hogy a nemzetközi szabályozás több adótípust is (például a helyi iparűzési adót) beszámítson a globális minimumadóba, ezzel elkerültük a magyar cégek adóterheinek indokolatlan növelését – tették hozzá.

Megjegyezték, hogy most ezt a kört egészíti ki a kormány a gyógyszergyártók által fizetett extraprofitadó átalakításával, amely így beszámítható lesz a globális minimumadóba. A megoldással a költségvetés nem veszít bevételt, és a magyar gyógyszergyárak terhei sem növekednek.

A kormány továbbra is elkötelezett amellett, hogy megvédje a magyar gazdaság versenyképességét és támogassa a gyógyszeripari beruházásokat – áll a közleményben.