Vitézy Dávid elárulta, hogyan lehetne fellépni az utasokat lehúzó taxisok ellen

„A budapesti taxis hiénák most új módszerrel kopasztják meg főleg külföldi utasaikat: a trükk lényege, hogy az utazás végén egy nullával többet ütnek be a terminálba, így lesz egy 4 ezer forintos utazásból egy pillanat alatt 40 ezres” – írta közösségi oldalán Vitézy Dávid, volt közlekedési államtitkár.

A jelenségről az Index is írt, ugyanis egy ír turista korábban arról számolt be, hogy minden költőpénze elfogyott, miután egy taxiállomáson beszállt az egyik autóba. A nő kártyával fizetett, de csak később vette észre, hogy a városnézésre szánt költőpénze mind elfogyott.

VItézy a problémára három megoldási javaslatot tett.

– írta a volt államtitkár, aki szerint bátorítani kellene a megbízható, minősített fuvarszervezők applikációin keresztül történő árazást is.

Elmondása szerint a hatósági fix árat 11 éve vezették be, miután az utcán leintett taxik teljesen kiszámíthatatlan és az utasok számára átláthatatlan árazási gyakorlatot alkalmaztak. Hozzátette, az azóta eltelt időben azonban az utasok zöme applikáción keresztül rendel autót.

Miért is ne engedhetnénk meg az amúgy is szigorúan ellenőrzött nagy fuvarszervezőknek, hogy előre megadott célpontra előre fix árajánlatot tegyenek, amit ha az utas elfogad, a szolgáltatót ez utána köti? Ezzel a mai fix árakhoz képest egy korlátozott mértékű árazási rugalmasság is elérhető lenne az applikáción rendelt taxiknál. Ez lehetővé tenné, hogy a csúcsidőszakokban is nagyobb eséllyel legyen elérhető taxi, és azt is, hogy kis forgalmú időszakokban olcsóbb legyen a taxizás.