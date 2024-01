Bayer Zsolt már minden létező ellenzéki politikusnak nekiment azok nagyszülei és származása okán. A saját nagyapját viszont meglehetősen pozitív fényben tüntette fel a valósághoz képest Ungváry Krisztián szerint. A történész egy videóban beszélt egyebek mellett arról, hogy Bayer Zsolt felmenője többek közt hüvelyi motozást tanított a kiskőrösi zsidógettóban. Most Bayer Zsolt válaszolt Ungváry Krisztiánnak.

Bayer Zsolt élethazugságai című videójában Ungváry Krisztán történész dokumentumokkal támasztja alá, hogy a publicista nagyapja talán mégsem volt annyira tiszta és védhetetlen gettóorvosként, mint ahogy azt pár évvel ezelőtt Bayer nyilatkozta.

Bayer Zsolt most a Magyar Nemzetben válaszolt Ungváry Krisztiánnak egy véleménycikkben.

Meghatározza az emberfiát a családja. Igen. Mindazok, akikkel együtt él, akik között felnő, akiktől az első szellemi muníciót, világlátást, hagyományokat, szeretetet vagy nem szeretetet s a családi legendákat kapja

– írja a cikkben Bayer, majd hozzáteszi, hogy a nagyapjával legfeljebb hússzor találkozott, így „nem volt lehetősége, hogy meghatározza őt”.

Ezért meglehetősen üres és politikailag motivált pszichologizálásnak tartom Ungváry Krisztián azon igyekezetét, amellyel megpróbálja levezetni a nyilas-kommunista nagyapa – ugyanolyan unoka logikai sort.

– teszi hozzá.

Leírja azt is, hogy nem járt a történeti hivatalban, és nem kérte ki a nagyapjára vonatkozó iratokat. „Amit tudtam, ennyi volt, s persze a szóbeli beszámolót, amely szerint ő nyilas volt, aztán a kommunisták besúgója lett. S ezek alapján láttam őt bűnösnek és áldozatnak egyszerre” – írja, hozzátéve:

És most olvasom. Harmadszor is. És iszonyodom. Iszonyodom attól a nagy, erős, csöndes embertől, aki a nagyapám volt, és akiről emlékem is alig van mindezeken kívül

Azt is leírja, hogy köszönettel tartozik Ungváry Krisztiánnak, amiért szembe kell néznie a nagyapja múltjával. „Nekem is vállalnom kell ezt. Ezt az iszonyodást. Még akkor is, ha nem én élek zsidóktól elrabolt budai villában, amit a kommunista tömeggyilkos nagyapámtól örököltem” – írja.

Továbbá azt is megköszöni, hogy amit nagyapjáról megírtak, megerősít a régi hitében:

Aki bármely gyilkos eszme, idegen érdekek és idegenek által ránk kényszerített szörnyideológia, szörnyállam, utópia vagy társadalommérnökösködés szolgálatába szegődik, abban a pillanatban ráteszi a lábát a pokolba vezető útra.

Zárásként annyit tesz hozzá, hogy legyen irgalmas az Isten a nagyapjához.