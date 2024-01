Ungváry Krisztián szerint Bayer Zsolt nem mondott igazat a nagyapja múltjáról

„Bayer Zsolt élethazugságai” című videójában Ungváry Krisztán történész dokumentumokkal támasztja alá, hogy a publicista nagyapja talán mégsem volt annyira tiszta és védhetetlen gettóorvosként, mint ahogy azt pár évvel ezelőtt Bayer nyilatkozta a Mandinernek, ahol lerántotta a leplet anyai nagyapja, Gyimes Károly múltjáról.

Ungváry Krisztián a mostani videóját azzal kezdte: „Magam is azt gondolom, hogy az embert determinálja a saját környezete”. Mint mondta, ha megtudjuk, ki is volt a nagyapja valójában, talán megérhetjük azt is, hogy a publicista miért viselkedik úgy jelenleg, ahogy. „A múlt valójában a máról szól, de a múlt ismerete segít abban, hogy megértsük, hogy ma valami miért működik úgy, ahogy” – tette hozzá Ungváry.

Mint mondta, Bayer szerint a „lumpenprolik” (akik később nyilasok, majd kommunisták lettek) tették tönkre a középosztályt, ennek kapcsán pedig minden ellenzékit „tollhegyre” tűzött már a származása miatt. Éppen ezért egészen érdekes az, amikor Bayer „zsidózik” – pusztán nyilas értelemben –, hiszen történelmi vetületben a nagyapja éppenséggel pontosan tudta, hogy mit követ el a zsidóság ellen, és a publicista egy nyilaskeltető házban nőtt fel. Ez alapján pedig vonható párhuzam a zsidóság és a „lumpenprolik” között, miszerint a „származás determinál és abból kilépni nem lehet” – mondta Ungváry.

A történész hozzátette: ehhez képest érdekes az, hogy Gyimesről Bayer Zsolt idillikus képet fest – már amikor éppen beszél róla –, miközben „nyilas volt, majd ÁVH-s besúgó lett, aztán magzatgyilkosságért ítélték el”. Bayer szerint nagyapja valóban gettóorvos volt, de ott áldozatokat mentett (erre nagyjából semmilyen bizonyíték nincs), besúgó is volt, de arra meg kényszerítették (erre szintén nincs bizonyíték). Tehát áldozat volt mindkét esetben – állítja Bayer.

Arra viszont már elég nehéz kifogást találni, még unokája számára is, hogy a kiskőrösi orvos Gyimes 1937-ben a Nyilas Párt egyik alapítója volt.

Nem véletlenül kezdték 1945-ben a háborús bűnösök kihallgatását részben az ő személyével is

– mondta a történész.

Hozzátette: Gyimes volt az is, aki a gettóban a hüvelyi motozást betanította a gettóban.

ezt fertőtlenítés nélkül, nem elkülönítve, brutálisan, sérüléseket okozva, 14 éves kor felett mindenkinek, kötelezően hajtották végre.

A motozás egyébként önkéntes alapon működött az orvosok részéről, Gyimes pedig még súlyos pénzeket is szedett a vizsgálatért, hogy később felmentse az illetőt. Aztán – jól dokumentált adatokból és vallomásokból kiderül – ugyanúgy a vagonokba rakatott mindenkit, miután elkérte tőlük az 500 pengőt – állítja Ungváry Krisztián.

Hogy lehetett ezt megúszni?

A történész azt mondta a videóban: Egészen egyszerűen, ugyanis Gyimes antifasiszta legendákat kreált magáról és ezeket kezdte terjeszteni, majd a népbíróság elől eltűntek hirtelen a tanúvallomások. Így tehát Gyimes megmenekült.

Ungváry ezután bizonyítékot mutatott arra vonatkozóan is, hogy Gyimest egyáltalán nem kényszerítették besúgónak, hanem dokumentumok igazolják, hogy önként és dalolva ment ÁVH-s besúgónak a korábbi nyilas, gettóorvos. Legalábbis 1953 és 1961 között biztosan tett jelentéseket. Ez pedig szintén egy ok lehet arra, hogy miért nem került börtönbe, sőt mi több, még orvosként is praktizálhatott tovább.

1906-ban még kétrendbeli magzatelhajtás miatt 5000 forint pénzbírságot és 1 év felfüggesztett börtönbüntetést is kapott Gyimes, de ez sem törte derékba karrierjét.

Bayer Zsolt egy kicsit megértőbb lehetne abban a diskurzusban, amit jelenleg az abortusz kapcsán folytat, hogyha a saját nagypapája tevékenységére gondol

– teszi hozzá Ungváry.

Ungváry szerint, ha Bayer, a proletáríró szembenézne a múltjával, talán képes lenne ezt az állandó belső sértettség érzését megszüntetni magában. „De ha csak annyit tesz, hogy nem hazudik saját nagyapjáról, hanem hallgat róla, akkor is egy centit előre tudtunk lépni” – összegzi mondandóját a történész. A teljes videó alább megtekinthető: