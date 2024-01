„A legnagyobb baj ezekkel, hogy ellenőrizetlenül kerülnek piacra, ugyanis Magyarországon a törvény tiltja nemcsak az uniós szabályoknak megfelelően az ízesített dohánytermékek, de az ízesített elektronikus cigaretták, illetve dohányzást imitáló elektronikus eszközök forgalmazását. A Nemzeti Dohányboltokban ezek ízesített utántöltői sem értékesíthetők” – mondta a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) egészségfejlesztési referense, Kimmel Zsófia, aki az Indexnek beszélt a tinik körében egyre népszerűbb ízesített elektronikus cigaretta veszélyeiről.

Mint kitért rá, a hatóság többször bevizsgált már ilyen termékeket, de ahogy az Elf Barnal is, a bővített kapacitású Poconál is mindegyik patron eltér egymástól. A feketepiacra pedig olyan gyorsan kerülnek újabb és újabb típusok, hogy nehéz ezeket követni.

A legnagyobb kockázatot az jelenti, hogy ellenőrizetlen összetevőket juttatnak szervezetükbe, bármi lehet bennük

– mutatott rá a szakember.

Nikotinbomba

Az NNGYK illetékese elmondta, hogy jó néhány ilyen eszköz bevizsgálása alatt kiderült: még a nikotinmentesek is tartalmaznak nikotint. Amelyeken fel van tüntetve az összetételek sorában, ott is kétszeres mennyiséget mutattak ki a hatósági laboratóriumban. Jellemzően 10 és 3-5 százalékos nikotintartalmú kiszerelések vannak, ami nagyjából ennyi doboz cigarettában található meg, 20 szál maximálisan 20 milligrammot tartalmaz.

Amíg egyetlen Elf Bar kiürül 24 óra alatt, akár 2-4 doboznyi nikotint is bevihet a párologtatással az ember a szervezetébe. a Poco esetében nikotintartalomtól függően 5-10 -szeres mennyiséggel kell számolni.

Nikotinmérgezés a felnőtteknél már 40-60 mg után is felléphet, egy gyereknél ehhez elegendő 6 milligrammot belélegezni, lenyelni, a nyálkahártyán keresztül a véráramba juttatni. Ez utóbbi a szintén divatos nikotinos tasak hatásmechanizmusa, egy tasak 40 mg, de akár 100 milligramm nikotint is tartalmazhat.

Itt már olyan dózisról beszélünk, ami azonnali rosszulléthez, szédüléshez, hányáshoz, ájuláshoz vezet. Sokszor a tanárok számára csak akkor válik nyilvánvalóvá a szerhasználat, mikor az órán összeesik a diák

– részletezte Kimmel Zsófia. Az egészségfejlesztési referens hozzátette, rendszeresen megpróbálják tájékoztatni a pedagógusokat a fiatalok körében terjedő újabb, kockázatot jelentő termékekről, és arról, hogyan ismerhető fel, ha a diák ilyen eszközt használ.

Függőséget okoz

A nikotinpárnáknál az jelent gondot, hogy észrevétlenül, akár az óra közben is alkalmazhatják, a többi füstmentes terméket nem árulja el szaga, a cigarettával, e-cigikkel ellentétben. „Amellett, hogy változatos, kellemes ízvilággal, színes, tetszetős külsővel bír a diákszlengbe már manórúdként beépült Elf Bar, vagy az egymásközt „csöpiként” emlegetett Poco Bar, nikotintartalmuk azonnali függőséget okoz, hisz ez az egyik legaddiktívabb szer.

Egészségkárosító hatása is ismert. Kiemelendő az érelmeszesedés, az inzulinrezisztencia, illetve a daganatos betegségek kialakulása és progressziója, valamint negatívan hat a termékenységre, és a magzati fejlődésre

– árulta el a szakember, aki az iskolások körében is tájékozódott arról, hogy a ennél a korosztálynál miért lettek a dohányzásnál is népszerűbbek ezek a termékek.

Nem annyira új, mint hisszük

Kiderült, hogy már vannak 10 évesek, akik használnak e-cigiket, sokan saját iskolájukból a 14 év körüliektől szerzik be. Vannak, akik az internetről pár kattintással online rendelik meg, vagy egyszerűen átsétálnak vele a határon, ugyanis a szomszédos országok mellett az Európai Unión belül több helyen is legálisan hozzáférhető. Kimmel Zsófia ezzel kapcsolatban elmondta, hogy bár a hazai szabályozás kiterjed az elektronikus-cigarettákra és dohányzást imitáló elektronikus eszközökre, a gyártók újabb és újabb, a fiatalok számára vonzó eszközöket, termékeket állítanak elő, amik szabályozását időről-időre be kell emelni a hazai joganyagokba.

Az egyetemisták, vagy a szülők többsége nem is hallott ezekről az eszközökről, a fiatalok között mégis újabb és újabbak kerülnek elő eltérő nevekkel, aromával, kapacitással. Akár ELF Bar, POCO Bar, BECO Bar, Nutristick, GEEK Bar néven említik, valójában mindegyik ugyanolyan, az ízesített e-cigaretták körébe tartozó, Magyarországon illegális termék. Kimmel Zsófia arról is beszélt, hogy bármennyire újdonságnak gondoljuk ezeket, valójában már az 1990-es években megjelentek Magyarországon az elektromos dohányhelyettesítők, voltak ilyen üzletek is, amiket a jogszabályi környezet megváltozása miatt bezártak.

Már a második világháború óta próbálkoztak ázsiai gyártók az ilyen termékek terjesztésével, csakhogy a hagyományos cigarettázás ehhez túl általános volt a 2000-es években, azóta új erőre kaptak az ilyen kezdeményezések.

Tíz évvel ezelőtt még bluetoothos és mp3 zenelejátszós eszközök is voltak, de a fiatalok szokásaival ezeket nem tudták összeegyeztetni, így azok például nem terjedtek el, de a gyártók mindig újabb és újabb készülékekkel rukkolnak elő" ‒ ismertette a szakember.

A közösségi oldalakon érik el őket

A szakértő ezzel kapcsolatban elmondta: a gyártók azokon a felületeken próbálják elérni őket, ahol a tinik legnagyobb arányban jelen vannak, sőt, egyes influencereket is bevonnak. Ezeknek a termékeknek a származása is bizonytalan, összesen csak annyit tüntetnek fel, hogy Kínában készült. A TikTokon rendszeresen bele lehet futni ilyen hirdetésekbe, de a Google sem szelektálja az ehhez köthető találatokat.

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság (NMHH) a problémát észlelve megpróbál eljárni a szolgáltatóknál a fiatalok védelme érdekében, de külföldi tulajdonú techvállalatoknál ez nehézkesebb. A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságával (SZTFH) közösen a napokban bejelentették, hogy az árusító weboldalakat blokkolni fogják, amelyeket és 5 milliótól 500 millió forintig terjedő bírsággal szankcionálhatnak.

„A bevizsgálatlan készülékek túlhevülhetnek, felrobbanhatnak ez által súlyos sérüléseket is okozhatnak. Továbbá előfordulhat az is, hogy a fizetést követően a vevő meg sem kapja az ellenőrizetlen helyről származó veszélyes terméket” – írta közleményben az SZTFH. Az Elf-, Poco Bar és hasonló termékekkel kapcsolatos bejelentéseket a 1828-as számon várják. Tájékoztatásuk szerint nemcsak a kereskedelme, de az Elf Bar birtoklása, külföldről saját célra történő rendelése is törvényellenes.

Ezekre a készülékekre a dohánytermékekre vonatkozó jogszabály érvényes, amelyeknek csak ízesítés nélküli verziói, trafikban és zárjeggyel árusíthatók, illegális behozatalukért, birtoklásukért szintén 5-500 millió forintos bírságot szabhatnak ki, egyes esetekben akár börtönbüntetést. Már ítéltek börtönre emiatt itthon valakit, egy magyar állampolgár 18 ezer készülék megrendelése miatt öt évet kapott 2022-ben. Mint megtudtuk, egyes lakossági piacon is árusítanak ilyen eszközöket 8-12 ezer forint közötti áron.

A jogszabály szerint az e-cigi is cigaretta

A nemdohányzók védelmében hozott jogszabály az elektronikus cigarettákra is kiterjed, emiatt akár 30 ezer forintos helyszíni bírság is kiszabható a dohányzást tiltó helyen Elf, Poco Bar vagy társait használóra. Tilos használni

köznevelési vagy gyermekjóléti intézményben és bejáratától 5 méteren belül,

egyészségügyi intézményekben és bejáratuktól 10 méteren belül,

közforgalmú intézményben és bejáratától 5 méterre,

játszótéren és bejáratától 5 méterre,

helyi és távolságon tömegközlekedési eszközön, peronon, megállótól 5 méteren belül,

közforgalmú intézményben,

munkahelyen zárt térben,

zárt terű közösségi közlekedési helyszíneken pl. alagút,

illetve ahol ezt tábla tiltja.

A benne lévő folyadékkal is gond van

A nikotinbevitelt segítő oldószerek a propilén-glikol, és a glicerinnek irritálják a szájnyálkahártyát, a légutakat, ami az asztmásoknál azonnali köhögőrohamot válthat ki, emellett magas hőmérsékleten lebomlásuk során mérgező, tüdőszövet károsító, rákkeltő anyagok vegyületekké válnak. Számos ízkomponensük pedig bőrszenzibilizáló hatású – ismertette a szakember a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ által bevizsgált aromás e-cigaretták valós összetevőinek egészségügyi kockázatait.

Mint kitért rá, az eddig megjelent összefoglaló tanulmányok alapján, az elektronikus cigaretták több egészségkárosító hatással összefüggésbe hozhatók, pl. a fiatalok esetében használatuk figyelemzavarhoz, alvásproblémákhoz, fejfájáshoz vezethet.

Az új típusú termékek, a hagyományos cigarettával egyező mértékben képesek kialakítani a nikotinfüggőséget, a rendszeres használat pedig bizonyítottan növeli a hagyományos cigarettára való rászokás valószínűségét – hívta fel a figyelmet az NNGYK.

(Borítókép: Hollie Adams / Bloomberg / Getty Images)