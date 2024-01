Fővárosi fegyverletétel vagy hatalmas előrelépés a BKK nagy bejelentése?

A Fidesz budapesti szervezete hatalmas eredménynek, nagyon nagy előrelépésnek tartja Budapest és a fővárosi agglomerációs közlekedésében azt, hogy március 1-jétől a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) összes járatán elfogadják a Pest vármegyei és az országbérletet, a Budapest-bérletek pedig továbbra is érvényesek lesznek a MÁV-, a HÉV- és a Volán-járatokra. A Magyar Közlekedési Klub szerint azonban ez nem más, mint fővárosi fegyverletétel.

A Fidesz Budapest Facebook-oldalon közzétett posztban kiemelték, hogy ez a rendszer utasok százezrei számára teszi olcsóbbá és egyszerűbbé a közösségi közlekedés használatát.

Karácsony Gergely elfogadta a segítő kezet

Lázár János építési és közlekedési miniszter hétfőn állapodott meg Karácsony Gergely főpolgármesterrel arról, hogy a főváros egész területén változatlanul érvényes marad a Budapest-bérlet, a BKK pedig elfogadja a Pest vármegyére váltott és az országbérletet.

A Magyar Közlekedési Klub szerint azonban ez a bejelentés „nem más, mint fővárosi fegyverletétel”.

Budapest ezzel lényegében elbúcsúzik a saját bevételeitől, hiszen ki az, aki ne a lényegében ugyanannyiba (diákoknál sokkal kevesebbe) kerülő megyebérletet venné mostantól kezdve, miközben az a teljes megyére érvényes, szemben a BKK-bérlettel, ami meg nem? A részletek ugyan még nem ismertek, de vélhetően a BKK egyéb termékei is mennek a kukába: ha a napijegyet is elfogadja a főváros (990 forint), azzal búcsút intünk az elmúlt időszak fejlesztéseinek (időalapú jegyek), de jó eséllyel még a vonaljegynek is

Hozzátették, hogy szerintük ennél még az is jobb lett volna, ha Budapest „vármegyebérlet-kivetési jogot” kapott volna, így legalább egy kezdetleges zónás rendszer kialakulhatott volna, amelyben az első zónában a BKK-bérlettel, a másodikban a Pest vármegyebérlettel, míg a harmadikban az országbérlettel lehetett volna utazni.

A bejegyzésben arra is kitértek, hogy „ha lényegében a teljes bevétel az állami oldalra folyik be, onnét kezdve semmiféle ütőkártya nem marad a főváros kezében, ha vitára kerül sor. Félő, hogy ezzel lényegében megkezdődik a fővárosi közlekedési rendszer államosítása, aminek a vége akár a BKK felszámolása, valamint a BKV átvétele, esetleg MÁV holding alá bepakolása is lehet.”

Mint írták, annak alapján, hogy „az állam milyen jó gazdája” a MÁV-nak és a Volánbusznak, „sok jóra nem számíthatunk”.

Vége a bizonytalanságnak

A BKK hétfő este azt is bejelentette, hogy nemcsak megmarad a Budapest-bérlet, de tíz év után, március elsejétől csökken az ára is. Karácsony Gergely főpolgármester ezzel kapcsolatban azt mondta, erre azért volt szükség, hogy a Budapest-bérlet versenyképes tudjon maradni a Pest vármegyebérlettel.