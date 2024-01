Megállapodás született a katari cseppfolyósított földgáz magyarországi vásárlásáról

Politikai megállapodás született a katari cseppfolyósított földgáz (LNG) magyarországi vásárlásáról, amelynek alapján a felek hosszú távú szerződést fognak kötni a 2026 utáni időszakra, ezáltal is tovább erősítve hazánk energiabiztonságát – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdai dohai nyilatkozata alapján az MTI.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a katari kollégájával, illetve az energiaügyi és a pénzügyminiszterrel folytatott tárgyalásai után közölte, hogy egyeztetést folytattak a kétoldalú együttműködés több lényeges kérdéséről, például az Európában továbbra is kritikus helyzetben lévő biztonságos energiaellátásról.

Magyarország azért tudta fenntartani az energiabiztonságát még a legnehezebb időszakokban is, mert mi nem ideológiai vagy politikai alapon közelítünk az energiahordozók vásárlásához, hanem gyakorlati, fizikai alapon, józan ésszel

– jelentette ki.

Hangsúlyozta, hogy újabb és újabb energiaforrások bevonására van szükség hazánkban, azonban ennek célja nem a már meglévő szállítók kiváltása.

Katar 2026-tól jelentősen bővíteni fogja LNG-kivitelét, a korábbi politikai megegyezés alapján pedig megindultak a vállalatközi tárgyalások a magyarországi szállításról, ami fontos fejlemény hazánk hosszú távú energiabiztonságának garantálását illetően.

A lehetséges tranzitútvonalak kapcsán rámutatott, hogy több opció is van, akár a törökországi, akár a görögországi, akár a lengyelországi LNG-terminálokon keresztül. A délkelet-európai irányhoz azonban a jelenleg zajló kapacitásbővítő beruházások mielőbbi végrehajtására lenne szükség – jegyezte meg.

Katarban kifejezetten nagyra becsülik, hogy Magyarország be tudta bizonyítani tavaly, hogy európai uniós források nélkül is tudja működtetni a gazdaságát, sőt gazdaságát növekedési pályán tudja tartani, beruházási rekordot és exportrekordot is tudtunk dönteni