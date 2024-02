A kormány is tervezte, végül a II. kerület csinálta meg az iskolabuszprojektet

A kormányzati koncepció megalkotását követően csaknem öt évvel, attól lényegében függetlenül, kísérleti jelleggel indult meg az iskolabuszprogram Budapesten. A pilotprojekt megvalósítására még a fideszes Láng Zsolt által vezetett II. kerület vállalkozott, de a bejelentés ellenére abból végül nem lett semmi. Az Őrsi Gergely polgármester irányította új városvezetés 2023 októbere és 2024 januárja között vágott bele a gyakorlatban a gyerekek buszos szállításába.

A most záruló programban az agglomerációból, illetve a főváros széléről a kerület beljebb eső területein lévő iskolák tanulóinak közlekedését segítik az iskolabuszokkal: Széphalom és Budaliget, illetve Adyliget térsége mellett a kerületen kívüli Solymárról is jöhetnek iskolabusszal a gyerekek.

A reggeli csúcsidőben az iskolabuszok a Gyarmati Dezső Uszodától együtt vánszorognak a BKK járataival, nagyjából 50 perc alatt téve meg az utat az Áldás Utcai Általános Iskoláig. Az önkormányzat részéről azt hangsúlyozták, hogy

nem a közösségi közlekedésnek állítunk konkurenciát, hanem arra teszünk kísérletet, hogy részben kiváltsuk azt az autós forgalmat, ami csak az iskolába járást segítette. Így célunk amellett, hogy biztonságos közlekedési alternatívát kínálunk, maga a forgalomcsökkentés a reggeli időszakban.

A solymáriak számára gesztus-értékű szolgáltatást már régóta tervezte a kerület. Összesen négy darab, 16 fő szállítására képes busz üzemeltetésére kötöttek szolgáltatói szerződést, mivel

úgy számoltak, hogy amennyiben az utazások autóhasználatot váltanak ki, akkor azzal buszonként egy tucat autóval kevesebb fordul a reggeli csúcsidőben.

A négy busz esetében ez 45-50 autóval jelent kevesebbet az utakon.

A kérőíves felmérés alapján határozták meg, hogy mely útvonalakon látható a legnagyobb igény, így esett a választás a

Gyarmati Dezső Uszoda – Áldás Utcai Általános Iskola

Gyarmati Dezső Uszoda – Remetekertvárosi Általános Iskola – Gyermekek Háza Alternatív Általános Iskola és Gimnázium

Remetekertvárosi Általános Iskola Gyermekek Háza Alternatív Általános Iskola és Gimnázium Adyliget – Remetekertvárosi Általános Iskola – Gyermekek Háza Alternatív Általános Iskola és Gimnázium – Szabó Magda Általános Iskola

Remetekertvárosi Általános Iskola Gyermekek Háza Alternatív Általános Iskola és Gimnázium Szabó Magda Általános Iskola Solymár – Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium – Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola

útvonalakra.

A szolgáltatási tesztidőszakból már most látszik, hogy a Solymár irányából bejövő buszokra jelentős a túljelentkezés. Igény tehát lenne a szolgáltatás folytatására, sőt kiterjesztésére, a II. kerület pedig szándéka is van erre, ezt jelzi, hogy a 2024-es költségvetésében a szükséges összeget külön soron el is különítették rá. A kérdés csupán annyi, hogy a szomszédos önkormányzatok részt vállalnak-e az üzemeltetésből. (Mások bevonásával már a Szilágyi Erzsébet fasor útburkolatának felújításakor is kísérletezett a kerület, de ott csak Remeteszőlős mutatkozott szolidárisnak.) A tehetős budai önkormányzatnál úgy látják, már a napi ötvennel kevesebb autós utazásért cserébe vállalható ár az iskolabusz rendszer működtetése, kiterjesztése.

A fővárosban az iskolabusz-üzemeltetés egyfajta önként vállalt zöld feladatként, az érintettek számára prémium szolgáltatásként fogható fel.

Az iskolabusz hálózat jellemzően azokban a nagyvárosokban, illetve települések között épült ki széles körben, ahol a közösségi közlekedés nem, vagy csak korlátozottan elérhető, így budapesti elterjedése nem valószínű. Rövid ideig a Budafok-Tétény önkormányzata kísérletezett még vele, ott azonban egy átmeneti közlekedési probléma, a Tóth József utcai körforgalom-építése miatt vetették be áthidaló jelleggel. Az iskolabusz ott az autóval nehezen megközelíthető Árpád Utcai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolába vitte a gyerekeket. Miután a körforgalom elkészült, a szolgáltatás is leállt.