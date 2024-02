Az LMP felszóllította Lázár Jánost a HÉV-ek járatritkításának visszavonására

Bakos Bernadett, az ellenzéki párt országgyűlési képviselője vasárnap a budapesti Örs vezér téri HÉV-állomáson tartott, online is közvetített sajtótájékoztatóján azt is szorgalmazta, hogy kezdjék meg az új járművek beszerzését és a vonalak korszerűsítését is. Kijelentette:

a közösségi közlekedésben a 21. században nem kapacitáskivonásra, hanem kapacitásbővítésre lenne szükség.

Mivel a kormány továbbra is életben tartja a HÉV-et érintő járatritkításokat, az LMP arra kéri a kabinetet, „hallják meg az idők szavát”, vonják vissza a ritkításokat, és azonnal kezdjék meg a HÉV-vonalak korszerűsítését – fogalmazott. Az ellenzéki politikus kifejtette:

az elmúlt évtizedben rendkívül magas népességnövekedés következett be a Pest vármegyei agglomerációban, ami másfélszeresére – 422 ezerről 618 ezerre – növelte a gépkocsik számát is.

Az autók többsége naponta ingázik Budapestre, a budapesti utakat használja, a budapesti forgalmat és dugókat növeli, jelentősen rontva a fővárosiak életminőségét. Bakos Bernadett azt is hangsúlyozta: ezért nem halogatható tovább valamennyi elővárosi vonal fejlesztése, beleértve a HÉV-eket is, mert a korszerű, gyors és kényelmes HÉV tudna alternatívát biztosítani az autós közlekedésre.

Mint mondta, az új HÉV-ek beszerzését 2021-ben már elkezdte a MÁV, de ez a folyamat forráshiányra hivatkozva elakadt, pedig ha a beszerzést végigviszik, már az idén forgalomba állhattak volna az új járművek. A képviselő úgy fogalmazott: „nagyon nehéz komolyan venni a forráshiánnyal való érvelést olyan országban, ahol 1500 milliárdot teszünk az akkumulátorgyárak zsebébe” – összegezte az MTI.