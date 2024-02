Viharos széllel búcsúzik a hét, kiadták a figyelmeztetést

Vasárnap változóan felhős idő várható, elszórtan esőre és futó záporokra is számíthatunk. Sokfelé lesz erős, viharos a szél, emiatt több vármegyére is kiadták a figyelmeztetést. A legmagasabb hőmérséklet 9 és 16 fok között alakul.

Vasárnap hosszabb-rövidebb időre mindenütt kisüt a nap, majd a megnövekvő felhőzetből kisebb esőre, futó záporokra is számíthatunk.

Az északnyugati szél megerősödhet, legfőképp a Dunakanyar és az Észak-Dunántúl térségében várhatók viharos lökések – ismertette előrejelzésében a HungaroMet, amely több járásra is riasztást adott ki.

A viharos széllökések miatt elsőfokú, citromsárga figyelmeztetés van érvényben Pest, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom és Veszprém vármegyékben.

Az érintett területeken, a Dunántúlon és a főváros közelében akár 70 kilométer per órás széllökések is előfordulhatnak. Hajnalban 3 és 9 fok közötti hőmérséklet várható, de a kevésbé felhős délnyugati és északkeleti tájakon még ennél is hidegebb is lehet.

A NAPPALI CSÚCSHŐMÉRSÉKLET 9 ÉS 16 FOK KÖZÖTT ALAKUL.

Szombaton melegfronti hatásra kell számítani, így az érzékenyek körében fejfájás, migrén is előfordulhat, emellett dekoncentráltabbak lehetünk. A gyulladásos jellegű panaszok, keringési problémák és szívpanaszok is felerősödhetnek – közölték az Időkép orvosmeteorológiai jelentésében.

A szeles idő mindezt fokozza, emellett ingerültséget, nyugtalanságot okozhat. A hő- és komfortérzet is csökkenhet, ezért érdemes rétegesen öltözködni.

