Ebben a mutatóban Magyarország az egyik legjobb Európában

„Magyarország a második Európában egy fontos zöldenergia-mutatóban. Egy ma közzétett elemzés szerint Görögország (18,83 százalék) után 18,16 százalékkal hazánkban a második legnagyobb a napenergia aránya az áramtermelésben. A tavalyi bővülés mértékében is csak a görögök büszkélkedhetnek a miénknél kedvezőbb adattal. Ebben az összevetésben a magyar mutató közel kétszerese a 9,1 százalékos uniós átlagnak” – közölte az Energiaügyi Minisztérium.

A tárca hangsúlyozta, a zöldenergia-termelés és -tárolás további térnyerését hathatósan alapozzák meg az elmúlt években létrejött óriási napenergia-kapacitások. A naperőművek összes beépített teljesítménye 2022 (~1100 MW) után tavaly is rekordmértékben, több mint 1600 megawattal nőtt Magyarországon. Háztartási méretű kiserőműből a 2030-ra várt 200 ezerhez képest már most több mint negyedmillió üzemel.

Kitértek arra is, hogy „a kormány a jelenleg futó Napenergia Plusz Programmal segíti a magyar családokat a zöldenergia hasznosításában. A tárolót is tartalmazó modern napelemes rendszerek telepítéséhez ingatlanonként akár 5 millió forint nyerhető el. A több mint 25 ezer jelentkező közül mintegy 3300-an már a vállalkozási szerződések kitöltésénél tartanak, és több mint 200 támogatási kérelem is beérkezett. A vállalatok egy önálló kiírásban igényelhettek állami hozzájárulást ipari energiatárolók létesítéséhez”.

A minisztérium kiemelte, hogy a két felhívásban összesen 137 milliárd forinttal támogatott fejlesztések elősegítik a klímavédelmi vállalások teljesítését, tehermentesítik az áramhálózatot, hozzájárulnak a zöldenergia arányának növeléséhez a nemzeti energiamixben, valamint erősítik Magyarország energiaszuverenitását, és az ellátás biztonságát.