Árvízvédelmi készültséget rendelhetnek el az ország északkeleti részén

Az enyhe időjárás miatt az ország északkeleti részén több folyón is árhullám indult el, így a következő napokban az I. fokú árvízvédelmi készültségi szintet is elérheti a folyók vízállása.

A Közép-Európában uralkodó tavaszias idő miatt olvadásnak indult a Kárpátok magasabb részein a hóréteg, ami a Magyarországot elérő patakokba, folyókba került a vízgyűjtő területeken – írja az Időkép.

Néhány vízgyűjtő területen nagy mennyiségű csapadék is hullott az elmúlt napokban, így több északkeleti folyón is árhullám indult el. Ez azért is meglepő, mert régebben a hóolvadás miatti vízszintemelkedés egy hónappal később következett csak be.

A portál beszámolója szerint Dombrádnál, Tokajnál, Tiszapalkonyánál, és Kiskörénél is elérheti majd az I. fokú árvízvédelmi készültségi szintet a Tisza vízállása a következő napokban. Emellett Sárospataknál is tetőzhet a Bodrog.

A Vízügy térképe szerint belvíz miatt már így is I. és II. fokú belvízvédelmi készültség van érvényben az ország több pontján.