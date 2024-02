Tovább gyűrűzik a botrány Novák Katalin körül, a DK már a pápához fordult

Ahogy arról már többször is beszámoltunk az Indexen, Novák Katalin köztársasági elnöki kegyelme a bicskei pedofilbotrány egyik vádlottjának ügyében szinte mindenkinél kiverte a biztosítékot. Az ellenzéki pártok a lemondását követelik, a Momentum kordont bontott, és könyveket matricázott, az MSZP parlamenti vizsgálóbizottság felállítását javasolja, és leragasztott szájú plüssfigurákat ragasztottak több Fidesz-irodára is, Novák Katalin pedig hiába mondja, hogy „az én elnökségem alatt nem volt és nem is lesz kegyelem a pedofiloknak, ez így volt ebben az esetben is”, ez láthatólag senkit nem érdekel.

A Demokratikus Koalíció eggyel magasabb szintre emelte az egész ügyet, ugyanis

levelet írtak Ferenc pápának, mert Novák Katalin köztársasági elnök az egyházfő tavaly áprilisi magyarországi látogatására hivatkozva adott elnöki kegyelmet a bicskei gyermekotthon volt igazgatóhelyettesének.

Kálmán Olga elmondta, hogy a levelet Michael W. Banach magyarországi apostoli nunciusnak, a Vatikán magyarországi nagykövetének adták át. Az ellenzéki politikus úgy fogalmazott: „a DK abban a reményben tájékoztatta a pápát a köztársasági elnök döntéséről, hogy »módot talál abbéli közös meggyőződésünk kifejezésére, miszerint Jézus bármely szolgájára való hivatkozás sem nyithat utat a bűnnel és a bűnösökkel való együttműködésre«”.

A Demokratikus Koalíció meg fogja védeni a gyermekeket, és nem fogja hagyni, hogy a „pedofilsimogató Novák Katalin és az Orbán-kormány még több pedofil bűnözőt engedjen szabadon” – tette hozzá a képviselő.

A Momentum tovább ragasztgat

„Pedolfilvédő Novák Katalin” feliratot ragasztottak ki a Momentum aktivistái a Fidesz-irodákra. A párt Budapest-szerte akciózott a Fidesz-irodáknál, „hogy mindenkinek a figyelmét felhívják az igazságra: Novák Katalin egy pedofil bűnsegédjének adott kegyelmet. Egy olyan embernek, aki több szálon kötődik a Fideszhez és Orbán Viktorhoz. Egy olyan ügyben, melyben az áldozatok 10 éven át küzdöttek azért, hogy a pedofil igazgató és tettestársai megbűnhődjenek tetteikért. Ez a kegyelem nem más, mint az áldozatok arculköpése”.

A Momentum közleményében azt írja, a férfi egy pedofil bűntársa volt, és most szabad. Az állampárt által „családbarátnak” hazudott Magyarországon a fideszes köztársasági elnök pedofilt segítő pedagógusnak adott titokban kegyelmet, miközben évek óta a gyerekek védelméről beszélnek. Ez szégyen – fogalmaztak.

Ilyen módon visszaélni az elnöki hatalommal elfogadhatatlan. Ilyet egy államfő nem tehet. Ilyet egy anya nem tehet.

Ezért pénteken a köztársasági elnök hivatala, a Sándor-palota elé tüntetést szervezünk – jelentették ki.

Az MSZP erősítené a gyermekvédelmet

Az MSZP szerint a kormány csak a szavak szintjén tartja fontosnak a családok és a gyermekek védelmét, hiszen az Integrált Jogvédelmi Szolgálat keretein belül dolgozó, gyermekjogi képviselői feladatokat ellátó személyek számát 23-ről 16 főre csökkentették. Egy megyére így csupán 0,8 gyermekjogi képviselő jut – írták közleményükben. A létszámcsökkentés jelentősen megnövekedett terhelést, valamint az arányainál kevesebb személyes jelenlétet hozza magával, pedig gyakran ez a kulcsa a gyermektől érkező jelzésnek – mondta Komjáthi Imre, az MSZP társelnöke, aki ezért írásbeli kérdést nyújtott be Pintér Sándor belügyminiszternek.

Ha a kormánynak valóban fontos lenne a gyermekeink védelmének kérdése, akkor nem leépítené, hanem fejlesztené a gyermekvédelem rendszerét, bővítené az elérhető szolgáltatásokat. A jelenlegi hatalom azonban nem a gyermekeket védi, hanem azokat mentegeti, akik a gyermekeink ellen erkölcsileg és morálisan vállalhatatlan tettek elkövetőit védelmezik

– áll közleményükben.

„A napokban kirobbant államfői kegyelem botránya nem újsütetű, hiszen a bicskei gyermekotthon volt igazgatójának ügye 2016-ban robbant ki. Az események óta nyolc év telt el, azóta pedig számos pedofilbotrányba keveredett a jelenlegi hatalom – mondta a politikus. – Az ügyek eltussolása érdekében pedig mindent bevetett a fideszes kormányzat. Azonban felmerül a kérdés, hogy a gyermekek védelmében milyen érdemi intézkedéseket tettek a bicskei pedofilbotrány kirobbanása óta. Történtek-e lépések a gyermekotthonokban élő gyerekek felvilágosítása, az ott dolgozók továbbképzése, a jelzőrendszer kiépítése érdekében?” – tette fel a kérdést. Szerinte „érthetetlen, hogy a kormány miért nem a gyermekvédelmi rendszert erősíti”.

A Mi Hazánk fáklyás felvonulást tart Bicskén

Novák Előd közzétette a parlament honlapján egy indítványában a homoszexuális pedofil bűncselekmény eltussolásában a bicskei gyermekotthonban hamis vallomásra kényszerítéssel közreműködő igazgatóhelyettes nevét, fényképét és a címét, ahova tüntetést is szervez.

Mécseseket gyújt a Mi Hazánk az egyik bicskei áldozat emlékére, aki öngyilkos lett, miután az igazgató a gondozására bízott fiúkat orális szexre kényszerítette.

Az államfő menesztését is szorgalmazó tüntetésen felszólal Toroczkai László, Dúró Dóra, László Attila (a Magyar Önvédelmi Mozgalom vezetője) és Árgyelán János (a Mi Hazánk Fejér vármegyei közgyűlési képviselője).