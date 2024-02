Győrfi Pál elismerte, hogy nem ment minden simán az új ügyeleti rendszer körül

Győrfi Pál szerint az új ügyeleti rendszer mindenhol jól működik, annak ellenére, hogy korábban sokan tartottak tőle. A szóvivő reagált egy dunaharaszti panaszra is, amely a város Facebook-csoportjában jelent meg – írja a Dunaharaszti Online.

E szerint a posztoló hölgy az édesanyja megbetegedése miatt hívta az 1830-as telefonszámot, de 27 percen keresztül csak az automatát hallgatta, majd a vonal meg is szakadt. A szóvivő azt mondta, hogy az első tapasztalatok kiértékelése még most is zajlik, és próbálják úgy alakítani a rendszert, hogy ilyen többet ne fordulhasson elő.

A vonalak terhelése ingadozó

Azt mondta, a vonalak terhelése ingadozó, és olyan is előfordult, hogy egyszerre harmincan várakoztak. Győrfi Pál kiemelte: a finomhangolás még most is tart. Legutóbb Pest vármegyében élesedett az új ügyeleti rendszer, és a szóvivő elismerte:

az első hétvége tapasztalatai mutattak problémákat.

Ezen a területen összesen 935 beteget láttak el az orvosok – közöttük 361 gyereket –, 19 esetben a telefonos segítségnyújtás elegendőnek bizonyult. Mint írták, 800 beteg az ügyeleti pontok valamelyikét felkereste, 105 beteget pedig az otthonában láttak el.

Mint megírtuk, a múlt héten mérföldkőhöz érkezett az alapellátási ügyeleti rendszer átalakítása, február 1-jével Pest és Fejér vármegye is váltott az egy évvel ezelőtt bevezetett új koncepcióra. Ezzel a teljes vidéken megtörtént az átállás, és már csak a főváros maradt hátra. Az alábbi cikkünkben áttekintettük, hova fordulhatnak most a betegek, és mire számíthatnak a budapestiek.