Navracsics Tibor – miután találkozott a főispánnal, a járási hivatalok vezetőivel, a vármegye országgyűlési képviselőivel, a vármegyei közgyűlés elnökével és a megyei jogú városok polgármestereivel – azt mondta, hogy Komárom-Esztergom az ország egyik legdinamikusabban növekedő vármegyéje, az egyik legerősebb ipari potenciállal rendelkező megyéje, hiszen minden mutató azt mutatja, hogy az elmúlt időszakban nemcsak sikeresen zárkózott fel az Európai Unió átlagához, de Győr-Moson-Sopron vármegye és Budapest mellett a magyar gazdaság egyik motorjává tudott válni.

Úgy vélte, ezt részben a korábbi ipari hagyományokra, részben pedig az elmúlt években érkezett újabb beruházásokra támaszkodva érték el, miközben az alapvető ipari karakter mellett a vármegye meg tudta őrizni turisztikai vonzerejét és azt a mezőgazdasági profilt is, amely elsősorban a déli részekre jellemző.

A tárcavezető rámutatott: a vármegye sikerei alapvetően annak köszönhetők, hogy a térség gazdasági, politikai és közigazgatási szereplői jól együttműködnek, és mind a tervek megfogalmazásakor, mind a végrehajtás során képesek megfelelően definiálni a vármegye érdekeit.

A kormányhivatal hatékonyan segíti az itteni gazdálkodók, vállalkozók és az önkormányzatok munkáját, jó az együttműködés a területi közigazgatás és az önkormányzati szféra között

– fűzte hozzá.

Navracsics Tibor szerint ebből adódik az is, hogy az európai uniós forrásokat is hatékonyan tudja felhasználni a vármegye. A 2014-2020-as időszakban is számos sikeres projektet tudhatott magáénak a térség, ugyanakkor a mostani pénzügyi időszakban, a már megnyílt európai uniós források lehívásában is élen jár Komárom-Esztergom vármegye, amelyek reményei szerint továbbra is emelkedő pályán tartják a vármegyét.

A miniszter kérdésre elmondta, hogy az esztergomi és a tatabányai polgármesterrel elsősorban a TOP Plusz program fejlesztéseiről egyeztetett.

Esztergom esetében a megvalósítás küszöbén áll a 100-as gyorsforgalmi út, amely a város és vonzáskörzetének közlekedési infrastruktúráját javítja majd jelentősen, míg Tatabánya esetében az uniós források nagy lehetőséget jelenthetnek a közlekedési infrastruktúra fejlesztések és a bölcsődeépítések terén.