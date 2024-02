Tasnádi Péter: Gyárfás Tamást jól ismerem, a legkevésbé sem az erőszak híve

Tasnádi Péter volt szerda reggel Rónai Egon vendége az ATV Start című műsorának, ahol ismételten a Fenyő-gyilkosság volt terítéken.

Tasnádi Péter volt a vád szerint az első személy, akit felkért Gyárfás Tamás arra, hogy ölje meg Fenyő Jánost. Tasnádi, ahogy korábban, úgy most is elmondta, hogy bár Gyárfás fizetett neki több alkalommal is a médiamogul haláláért cserébe, ő mégse hajtotta végre a gyilkosságot, így a felbujtó sem lehet az úszószövetség egykori elnöke.

Az adás után lapunknak Tasnádi Plter úgy nyilatkozott , hogy rendkívül nehéz tíz percben az embernek még a határozott véleményét is összefoglalni, pláne egy ilyen nagy ügyben.

„Megítélésem szerint Gyárfás Portik Tamást nem bujtotta fel a Fenyő-gyilkosságra, nem is volt ennek a szörnyű tettnek a bűnrészese. Én egy kényszerhelyzetbe kerültem. 13 évi hallgatás után a rendőrök elém tették egykori barátaim tanúvallomásait, akik a hatóságnak azt vallották, amit korábban kizárólag én mondtam nekik: Gyárfás Tamástól megbízást kaptam” – fogalmazott.

Elmondása szerint váltania kellett, hiszen, ha valóban hitelt adnak az ellene vallomást tevőknek, akkor súlyosan elítélik. Ezt követően mondta el a nyomozóknak, hogy Gyárfást csak le akarta húzni, elfogadta a pénzt, de nem csinált semmit.

Az ATV-ben is közölte, hogy Gyárfás Tamással 50 éves baráti kapcsolatban állt és reményei szerint áll ma is.

„Az hihetetlen, hogy Gyárfás azt feltételezte volna rólam, hogy ha egyszer a megbízását elvállaltam, akkor azt nem hajtom végre” – fogalmazott.

A tárgyaláson is azt állította, hogy Gyárfás Tamás 1997 szeptemberében kereste meg. Határidőt nem adott arra, hogy mennyi időn belül kell Fenyőt likvidálnia.

Ennek ismeretében határozott véleménye, hogy Gyárfás Tamás a megállapodásukat követően nem fordulhatott Portik Tamáshoz, „normális ember ugyanis ugyanarra, egyszerre két személyt nem kér fel”.

Egy héttel ezelőtt hozta meg az elsőfokú ítéletét az ügyben a Fővárosi Törvényszék, ahol Gyárfás Tamást hét év fegyházbüntetésre ítélték, míg Portik Tamásnak az életfogytigtartó büntetést szabta ki Póta Péter.