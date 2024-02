Navracsics Tibor: Novák Katalin lelkileg nem tudta rávenni magát, hogy elmondja, miért adott kegyelmet

„Novák Katalin azért mondott le vagy azért került olyan helyzetbe, amikor az egyetlen kivezető utat a lemondásban látta, hogy hozott egy olyan döntést, amely tévedés” – mondta pénteken Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter a KeljFelJancsi című podcastban, majd hozzátette:

Tehát amikor a döntést hozta, rosszul ítélte meg a helyzetet, és ezt, hogy bánja, hogy tévedett, nem tudta elmondani a nyilvánosságnak.

A tárcavezető szerint nem technikai értelemben nem tudta elmondani, hanem „lelkileg nem tudta rávenni magát”.

Navracsics Tibor leszögezte, hogy a köztársasági elnök lemondása arra enged következtetni, hogy „Magyarországon a demokrácia dolgozik, hát nézzük meg, hogy milyen következményekkel jár egy ilyen ügy. Ez a kádári szocializmusban elképzelhetetlen lett volna”. Majd arra is kitért, hogy szerinte Balog Zoltán jelenleg vívódik.

Ahogy azt korábban megírtuk, az Index információi szerint hétfő délután kezdtek bele egy nagy közvélemény-kutatásba, hogy szondázzák az államfőjelöltek ismertségét és népszerűségét.

Úgy tudjuk, hogy a jövő hét közepére már meglesznek az eredmények, így a február 21-i frakcióülésen akár dönthetnek is az államfőjelölt személyéről. Ebben a felmérésben Navracsics Tibor neve is felmerült. A miniszter ezzel kapcsolatban most leszögezte: szerinte ez csak véletlen lehet.