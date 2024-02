Curtis is felbukkant Orbán Viktor évértékelőjén

Annak ellenére, hogy Curtis nem szeretné a nevét adni semmilyen politikai állásfoglaláshoz, Orbán Viktor évértékelő beszédén mégis részt vett szombaton. A rapperről a rendezvényen fotó is készült.

Curtis is részt vett Orbán Viktor szombati évértékelő beszédén a Várkert Bazárban, ezt bizonyítja Zsigmond Barna Pál parlamenti államtitkár Facebookra feltöltött fotója is, amelyen a politikus és a rapper mosolyogva látható.

Curtis egyébként korábban úgy nyilatkozott, hogy azért nem volt ott pénteki tüntetésen, mert nem szeretne részt venni politikai rendezvényeken. Nagy port kavart ugyanis, hogy a tüntetés támogatóinak listájára az azt megelőző napokban több tucat celeb és influenszer neve is felkerült. Köztük Curtisé is, aki később Instagram-posztban határolódott el a kezdeményezéstől.

A pedofília minden formáját elutasítom, és azt is, ha a gyerekeket politikai célra akarják felhasználni. Nem adom a nevem semmi, ezzel a céllal szerveződő megmozduláshoz, tüntetéshez, politikai állásfoglaláshoz. Ahogyan eddig, így ezután is kiállok a gyermekek védelme mellett. Nem írtam alá semmit, és nem csatlakoztam semmilyen csoportosuláshoz. Arra kérek mindenkit, hogy ne éljen vissza a nevemmel semmilyen fórumon

– mellékelte posztjához a rapper, amelyen kisfiával látható.

Osváth Zsolt, az esemény egyik fő szervezője azt mondta: Curtis hazudott, amikor azt állította, nem adta a nevét a tüntetéshez. Curtis válaszában úgy reagált: szerinte éppen Osváth Zsolt az, aki hazudik.

„Semmi ilyenről nem volt szó, nem mondasz igazat, azaz hazudsz! Teljesen kiforgatod, amit mondtam, amiről beszéltünk” – állítja Curtis, aki szerint a gyerekek a legfontosabbak, és pont Osváth Zsolt az, aki politikai ügybe rángatja bele őket. A rapper szerint jobb lenne, ha az influenszer befejezné a sárdobálást, „és életében először valami olyasmire fordítaná az energiáit”, ami valóban jobbá teszi az emberek életét.

Az tüntetést végül Curtis is élőben figyelte, és döntésének igazolását látta a képernyőn, amit Instagram-bejegyzésében követőivel is megosztott: „Hazug banda! Ezért nem mentem!” – ez állt 24 órán keresztül elérhető posztjában, amit idő előtt le is törölt. A videón hallható, hogy „Orbán takarodj!”-ot skandál a tömeg, erre reagált a rapper.

A Fidesz Facebook-oldalán megosztott képgalérián látható, hogy az évértékelőn ott volt Fásy Ádám műsorvezető, Pataky Attila rockzenész és Nagy Feró énekes is.

Nem csendesedik a botrány

Egy hete annak, hogy Novák Katalin és Varga Judit a kegyelmi botrány miatt lemondott. A Sándor-palota szerint az ügy ezzel lezárult, Orbán Viktor miniszterelnök ugyanakkor még nem szólalt meg a témában, noha a döntés magyarázatát továbbra is követelik a politikai és egyházi életben, valamint a civilek körében is.

Odakint most szörnyek járnak – Kiállás az áldozatokért, a gyerekekért, az egészséges társadalomért címmel szervezett demonstrációt több youtuber péntek délután a Hősök terére a kegyelmi ügy kirobbanása, valamint Novák Katalin köztársasági elnök lemondása után. Az eseményekről az Index is részletesen beszámolt.