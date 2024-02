Vidéken is tüntettek a pedofilbotrány miatt

A miskolci tüntetésen három fő felszólaló beszélt a tömeghez. Egyikük Merucza Tibor Alex, az ADOM Diákmozgalom kommunikációs elnöke szólt az emberekhez, aki elsősorban megköszönte a polgárok tudatosságát és részvételét.

Elmondta, a magyar kormány gyermekvédelme „abban merül ki”, hogy könyveket fóliáznak le, és boltokat büntetnek. Ezzel arra az esetre utalt, amikor a napokban a Líra ötmilliós bírságot kapott, mert egy iskolától kétszáz méterre található üzletében homoszexualitást megjelenítő tartalmat forgalmaztak fóliázatlanul – írja a Minap.

Őt követte Sikoparija Lujza, az aHang Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei koordinátora, aki arról beszélt, hogy Novák Katalin és Varga Judit lemondása nem megoldás, egyrészt mert a gyermekvédelmi törvénnyel kapcsolatos, valódi tartalmat nem hordozó kormánypropaganda továbbra is ömlik a lakosságra, másrészt mert a pedofilügy összes felelőse továbbra is szabadlábon van.

A felszólalások sorát Csabalik Zsuzsanna, a Padtársak képviselője zárta, aki kijelentette, hogy Orbán Viktor a felelős a történtekért.

Fejétől bűzlik a hal

– fogalmazott. Azzal indokolta mindezt, hogy a miniszterelnök a felelős azért, „ha az állam nem tölti be alapvető feladatait”.

Megtelt a Hősök tere pénteken

Miskolc mellett Budapesten is megmozdulást tartottak: az „Odakint most szörnyek járnak – Kiállás az áldozatokért, a gyerekekért, az egészséges társadalomért” címmel meghirdetett demonstráción többek között Pottyondy Edina, és Gulyás Márton is felszólalt a teljesen megtelt Hősök terén.

Azahriah videós üzenetet küldött az összegyűlt tömegnek, a résztvevők ezenkívül pénzt gyűjtöttek az Utcáról Lakásba Egyesület számára. Több tüntető a Fidesz-székházhoz vonult, ahol kormányellenes rigmusokat skandáltak.

Arról, hogy mi történt az elmúlt egy hétben Novák Katalin köztársasági elnök lemondása óta, ebben a cikkben írtunk részletesen.