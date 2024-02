A politika, az egyház és civilek is követelik, de még mindig nincs magyarázat a kegyelmi döntésre

„Bocsánatot kérek azoktól, akiket megbántottam, és minden olyan áldozattól, aki úgy érezhette, nem állok ki mellette. A gyerekek és a családok védelme mellett voltam, vagyok és leszek. Államfőként ma utoljára szólok önökhöz, lemondok a köztársasági elnöki tisztségről” – február 10-én többek között ezekkel a szavakkal búcsúzott a köztársasági elnöki széktől Novák Katalin.

Ezzel egy időben Varga Judit – aki még igazságügyi miniszterként hagyta jóvá a K. Endre ügyében meghozott kegyelmi döntést – is közölte, hogy lemond országgyűlési képviselői mandátumomról és az EP-lista vezetéséről.

Ezen a ponton az események nemcsak hogy nem értek véget, de fénysebességre kapcsoltak, és egy olyan ember került célkeresztbe, akiről az elmúlt években messze nem cikkeztek annyit, mint a mögöttünk álló néhány napban.

Közvetlenül Novák Katalin lemondása után több politikus, ismert személy állt ki a volt köztársasági elnök mellett. Az egyik – mára megsemmisült – kezdeményezés élharcosa Balog Zoltán volt, aki az elmúlt néhány évtizedben számos pozícióban megfordult. Dolgozott többek között Orbán Viktor főtanácsadójaként, míg 2012 és 2018 között az Emberi Erőforrások Minisztériumát vezette – ahol Novák Katalin először a kabinetfőnöke volt, később a családügyeket vitte. Hatévnyi tárcavezetői tevékenység után azért vonult vissza a politikától, hogy egyházi szolgálatot teljesíthessen.

Megválasztása után nem sokkal, 2021 májusában szentelték fel a Magyarországi Református Egyház Dunamelléki Egyházkerületének püspökévé, de ezzel együtt a politikától sem szakadt el teljesen: a kezdetektől fogva meghatározó alakja volt a most lemondott államfő tanácsadói testületének – és ez itt a lényeg.

Kormányközeli forrásokra hivatkozva elsőként a Direkt36 és a Telex írt arról, hogy Balog Zoltán volt az a személy, akinek a lobbizására Novák Katalin a kegyelem megadása mellett dönthetett, miközben a nyilatkozó források szerint Varga Judit tárcája ezt nem tartotta jó ötletnek. Ez utóbbival kapcsolatban a Demokratikus Koalíció részéről Kálmán Olga – igazságügyi minisztériumi forrásokra hivatkozva – azt közölte, hogy maga Orbán Viktor volt az, aki arra szólította fel Varga Juditot, hogy adja meg a kegyelmet.

Gulyás Gergely a pénteki Kormányinfón ez ügyben azt mondta, a kormány nem vizsgálja azt, hogy Varga Judit miniszterként először miért nem javasolta a kegyelmi döntést, és aztán miért ellenjegyezte. A Miniszterelnökséget vezető miniszter ugyanakkor jelezte azt is, ő tudja, mi történt, de nem mondja el, mert a lemondások miatt szerinte már nem elegáns megszólalnia; ha Varga Judit akar nyilatkozni, akkor elmondja.

Visszatérve Balog érintettségére, az az Index Kibeszélő című műsorában is felvetődött, hogy az ügy hátterében meghúzódhatott egy református szál.

Ezt támasztotta alá a 444 hétfői cikke is, amelyben azt állították: 2023. április 23-án – négy nappal a kegyelemadás előtt – Balog Zoltán megszervezett egy találkozót Novák Katalin és K. Endre felesége között. A lap azt is írta, hogy a történtek miatt Orbán Viktor felelősségvállalást vár Balog Zoltántól – ezt az állítást ugyanakkor Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke hírlapi kacsának minősítette.

Ugyan Balog eleinte számos részletet hazugságnak nevezett, politikai és egyházi szinten is egyre többen magyarázatot vártak tőle. A tisztázás végett kedden össze is ült a Magyarországi Református Egyház legfőbb törvényhozó testülete, az ülésen a tisztségviselők négyötöde vett részt. A tanácskozás egy titkos szavazással ért véget, melyen a jelenlévők 86 százaléka bizalmáról biztosította Balog Zoltánt. Ezt követően a református püspök Youtube-on tett nyilatkozatot, ahol az érintettségéről azt mondta:

Másokkal egyetemben az én véleményemet is kikérték. Az előzetes vélemények, és a rá és életére vonatkozó információk alapján egyetértettem azzal, hogy kegyelmet kapjon. Tévedtem, és hibáztam. Akitől ezért bocsánatot kell kérnem, attól bocsánatot kértem és kérek. Döntést nem hoztam, a pedofília bűnének egyértelmű elutasítása számomra soha nem képezte vita tárgyát, és nem is fogja. A református egyházban ebben is egyek vagyunk