Megmentenék Novák Katalint, létrejött egy kezdeményezés

Nem sokkal azután, hogy Novák Katalin bejelentette lemondását, létrejött egy Facebook-oldal azzal a címmel: „Kiállok Novák Katalin mellett”. Az ott megjelenő első és eddig egyetlen bejegyzést Novák Katalin korábbi főnöke, Balog Zoltán is megosztotta.

Mint arról korábban beszámoltunk, a nagy port kavart kegyelmi döntése után szombat délután bejelentette lemondását Novák Katalin. A volt államfő többek között úgy fogalmazott: hibázott, és bocsánatot kér mindazoktól, akiket megbántott.

Közvetlenül a bejelentés után egy újonnan létrejött Facebook-oldalon megjelent egy bejegyzés, melyben a szerző a botrányba keveredett politikus érdemeit méltatta.

A nyilatkozat így szól:

„Kiállok Novák Katalin mellett...

Mert ő az, aki az elmúlt évtizedben a magyar közéletben bebizonyította, hogy a legfontosabb emberi értékeket szem előtt tartva, egymás megbecsülésével is lehet tenni az országunkért.

Mert a hazánk iránti szenvedélyes szeretetével példát mutatott mindannyiunknak.

Mert az elnöksége alatt oda is figyelmet irányított, ahova a hétköznapokban kevesebb jut – a legelesettebbek irányába.

Aki soha semmilyen formában nem használt öv alatti módszereket politikai ellenfeleivel szemben – miközben vele szemben számtalan alkalommal megtörtént ez.

Mert Magyarország köztársasági elnökeként mind hazánkban, mind külföldön sikeresen képviselte az országot, kereste a közös hangot az ellentétek helyett, és minden eszközzel a békéért és a stabilitás megteremtéséért dolgozott.

Mert büszke vagyok rá, hogy egy ilyen rendkívüli ember lehetett Magyarország első női köztársasági elnöke.

Mert soha nem adna kegyelmet annak, akiről azt gondolja, hogy fizikailag vagy lelkileg gyermekeket bántalmaz.

Mert nem leszek cinkosa azoknak, akik politikai haszonszerzés céljából összemossák a nevét a pedofíliával.

Mert azon kevesek közé tartozik, akik hibájukért vállalják a felelősséget.

Lemondása országunk számára nagy veszteség.”

A bejegyzést Balog Zoltán, az emberi erőforrások volt minisztere is megosztotta. Mint ismert, Novák Katalin azt megelőzően, hogy államfő lett, az ő tárcájánál vitte a családügyeket.

– fogalmazott az exminiszter.

A fenti mellett egyébként egy másik Facebook-oldal is létrejött az esti órákban, amely szintén a „Kiállok Novák Katalin mellett” nevet viseli, itt azonban egyelőre csak a korábbi államfő egyik fotója látható.

Szintén megjegyzendő, hogy már a lemondás előtt is többen jelezték: kiállnak Novák Katalin mellett, és készült is egy fotó, amelyen ezek a sorok állnak. Ezt a képet többek között Hoppál Péter kormánybiztos, Baranya vármegyei országgyűlési képviselő és Kőrösi Koppány Fidesz-közeli fejlesztéspolitikai szakértő is megosztotta.