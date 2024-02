A Párbeszéd politikusa kilép a református egyházközségből Balog Zoltán miatt

Mellár Tamás, a Párbeszéd országgyűlési képviselője a Facebookon jelentette be, hogy kilép a református egyházközségből, amiért Balog Zoltán püspök nem mondott le K. Endre kegyelmi kérvényének támogatása miatt.

„Sajnálattal vettem tudomásul, hogy Balog Zoltán püspök, a Magyar Református Egyház feje, miután beismerte, hogy hibázott, amikor támogatta K. Endre kegyelmi kérvényét és egyetértett azzal, hogy súlyos bűnei ellenére kegyelmet kapjon, mégsem mondott le tisztségéről” – írta közösségi oldalán Mellár Tamás hozzátéve, hogy a Magyar Református Egyház Zsinati Hivatalának vezetőségében is csalódott, amiért bizalmat szavazott a püspöknek.

„Nos, ezek után nekem semmi keresnivalóm nincs a pedofil védelmezők vezetése alatt álló Magyar Református Egyház közösségében, ezennel egyházközségi tagságomat felmondom” – jelentette be a Facebook-posztban a pérbeszédes politikus.

A bejegyzésben Mellár Tamás azt is elárulta, hogy annak idején édesanyja indíttatására lépett be az egyházközségbe, ahogy templomba is az ő hatására járt rendszeresen, amihez egyébként „nem sok kedve volt”.

De muszáj volt, mert én voltam a kántor édesapám segítője, mivel én kezeltem a templomi orgona fújtatószerkezetét

– fogalmazott az ellenzéki politikus.

Az egyházi vezetés – vélekedett Mellár Tamás – „elvtelen magatartása” a „NER-rendszer” fennállása alatt nem lesz számon kérve, de mint hozzáfűzte, „nem fogják megúszni”.

Mint megírtuk, kedden összeült a Magyarországi Református Egyház legfőbb törvényhozó testülete, amelyen a tisztségviselők négyötöde vett részt. A tanácskozás egy titkos szavazással ért véget, melyen a jelenlévők 86 százaléka bizalmáról biztosította Balog Zoltánt.

Szerda délután Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke, a Magyar Református Egyház Zsinata lelkészi alelnöke közleményt adott ki, amelyben azt kérte Balog Zoltán püspöktől, hogy fontolja meg lemondását zsinati elnöki tisztéről.