Tálas Péter: Navalnij halálával jelképesen eljutottunk oda, hogy diktatúra alakult ki Oroszországban

„Navalnij volt az utolsó olyan ellenzéki, akinek még azt lehetett mondani, hogy volt pártországa, tehát szervezési lehetőségei voltak, bár egyre szűkülők. Navalnij” halálával jelképesen eljutottunk oda, hogy diktatúra alakult ki Oroszországban. Természetesen föl lehetne idézni azt, hogy 2018 decemberében Navalnij is megpróbált elindulni az orosz elnökválasztáson, de nem sikerült neki; hasonló helyzetben vagyunk most is, de gyakorlatilag – fogalmazzunk úgy – külsőket, akiket a rendszer nem maga állít elnökjelöltként valamilyen formában, el sem viseli a rendszer” − fogalmazott Tálas Péter az InfoRádió Aréna című műsorában.

Véleménye szerint ő volt az utolsó olyan ember, akit igazi orosz ellenzéki politikusnak lehetett nevezni. Navalnijt a közelmúltban börtöntáborba szállították, és a hírek szerint éheztették is.

A szakértő szerint a téli hideg és a tábor körülményei nagyon megviselhették a politikust, így nem csoda, hogy „nem maradt visszhangja”.

Azóta mindenki inkább azon aggódott, hogy meddig húzza. Egyértelmű volt, hogy nem fog kiszabadulni élve, hacsak nem egy olyan amnesztiával, ami a Putyin-rendszer vége után esetleg bekövetkezik, de egyáltalán nem biztos, hogy lesz ilyen

− fogalmazott.

Kiemelte, Navalnij mindig is meghatározó alakja marad az orosz autokráciaellenes fellépésnek, és a történelem is biztosan megjegyzi. Hozzátette, ő „nem a halálával lett belőle olyan figura, akiről valószínűleg díjat, utcákat fognak elnevezni”.