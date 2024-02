Meghalt Alekszej Navalnij, Putyin legfőbb politikai ellenfele

Meghalt Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus, Vlagyimir Putyin elnök legfőbb kritikusa – írja a Sky News az orosz börtönszolgálatra hivatkozva.

A közlemény szerint 2024. február 16-án a 3. számú büntetőtelepen A. A. Navalnij elítélt egy séta után rosszul lett, és szinte azonnal elvesztette az eszméletét.

Az intézet egészségügyi dolgozói azonnal megérkeztek a rosszullétkor, és sürgősségi orvosi csapatot hívtak hozzá. Mint írták, „minden szükséges újraélesztési intézkedést elvégeztek, de ezek nem hoztak pozitív eredményt”.

A sürgősségi ellátást végző orvosok megállapították az elítélt halálát

– zárul a közlemény.

A Kreml azt közölte, hogy egyelőre nincs információja Navalnij halálának okáról.

A 47 éves Navalnijt, az északi sarkkörtől mintegy 65 kilométerre északra fekvő börtönben tartották fogva, ahol 19 éves büntetését töltötte. Az ellenzéki politikus december elején eltűnt a Vlagyimir régió egyik börtönéből, ahol 30 éves büntetését töltötte szélsőségesség és csalás vádjával, amelyet politikai megtorlásnak nevezett a 2010-es évek Kreml-ellenes ellenzékének vezetéséért. Nem számított arra, hogy még Putyin életében szabadlábra helyezik – írja a The Guardian.

Navalnij a 2011-12-es oroszországi tüntetések kirobbantásához azzal járult hozzá, hogy kampányolt a választási csalás és a kormányzati korrupció ellen, nyomozott folytatott Putyin belső köre után, és az eredményeket több százmilliós nézettséget hozó videókban osztotta meg.

Politikai karrierjének csúcspontját 2013-ban érte el, amikor a szavazatok 27 százalékát szerezte meg a moszkvai polgármester-választáson, amelyet kevesen tartottak szabadnak vagy tisztességesnek. Évekig szálka maradt a Kreml szemében, mert többek között kiderítette, hogy Putyin személyes használatra építtet palotát a Fekete-tengernél.

2020-ban Navalnij kómába esett, miután az orosz FSZB biztonsági szolgálat a gyanú szerint megmérgezte, és Németországba menekítették kezelésre. Ezt követően felépült, és 2021 januárjában visszatért Oroszországba, ahol feltételes szabadlábra helyezés megsértése miatt letartóztatták, és 19 év börtönre ítélték.

Putyin a közelmúltban indított elnökválasztási kampányt ötödik hivatali ciklusáért. Már most ő a leghosszabb ideje hivatalban lévő orosz vezető Sztálin óta, és meg is előzheti őt, ha 2030-ban újra indul a választáson. Erre van is lehetősége, mivel 2020-ban átíratták a hivatali idő korlátozására vonatkozó alkotmányos szabályokat.

