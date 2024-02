„Befutottam a szobába, hirtelen újra kislány lettem, sírnom kellett”

Az Index sorozata ritka vagy épp nagyon is sokakat érintő mentális betegségeket, idegrendszeri zavarokat mutat be konkrét személyeken, egyéni sorsokon keresztül. A most következő, tizenötödik részben nem egy adott diagnózist járunk körül, hanem azt vizsgáljuk meg, hogy az instabil és félelmekkel teli gyerekkor milyen egészségtelen működési formákhoz vezethet. Interjúalanyunknál, Miskolczy Viktóriánál az érzelmi elhanyagoltság okán perfekcionizmus és kontrollmánia alakult ki, de volt idő, amikor a benne tátongó űrt féktelen vásárlással próbálta kompenzálni. Történetét egy könyvben foglalta össze, majd néhány héttel ezelőtt úgy döntött, lapunk olvasóit is beengedi az életébe.

„Miskolczy Viktória. Ember. Nő. Anya. Ex-szerető. Ex-feleség. Ex- (de nyomokban még) perfekcionista. Ex-vásárlásmániás. Ex-szolgálólány. Ex-megalkuvó.” Ez a leírás áll annak könyvnek a hátulján, amely még valamikor januárban érkezett meg az Index szerkesztőségébe. Mondani sem kell, hogy ez a nyers és kegyetlenül őszinte felsorolás azonnal megmozgatott bennünk valamit, így neki is láttunk az Üvöltő hegek című kötet elolvasásának. Ma már tudjuk: utólagos karácsonyi ajándék volt ez a szerző részéről.

Vikinek nemcsak a könyvét volt öröm olvasni, a vele való beszélgetést is maradandó élményként tesszük el, még akkor is ha olykor kifejezetten nehéz volt összeegyeztetni azt az embert, aki előttünk ült, azzal az emberrel, akiről a könyvben olvastunk – persze nem amiatt, hogy ne lett volna önazonos.

Arról van szó inkább, hogy az a tisztaság és nyugalom, ami a 46 éves nőből sugárzik, valahogy nincs összhangban azzal a sok szörnyűséggel, amin keresztülment. Mintha egy fazékba beledobálnánk egy csomó rossz minőségű alapanyagot, és aztán abból valamilyen csoda folytán egy fantasztikus és szerethető étel kerekedne ki.

Interjúalanyunk is valamilyen ehhez hasonló transzformáción ment keresztül – igaz, nem egy csoda kellett hozzá, hanem rengeteg önismereti munka. Mielőtt azonban belecsapnánk a közepébe, időzzünk el egy picit a fent felsoroltakon.

Ex-perfekcionista? Ex-vásárlásmániás? Mégis mit jelent ez a gyakorlatban? – kérdeztük.

Viki felidézte: már gyerekként is súlyos megfelelési kényszerrel küzdött, mindig ki akarta hozni magából a maximumot, és ezzel párhuzamosan kötelességének érezte azt is, hogy másokat is jobb helyzetbe hozzon. Piciben kezdte, például azzal, hogy a menzán az ebédjét még akkor is felajánlotta másnak, ha egyébként az ételt ő maga is szívesen megette volna. Késztetést érzett akkor is, ha azt látta, hogy valaki az osztályból nem tanult a dolgozatra, úgy gondolta, neki bizony kutyakötelessége lesúgni a válaszokat.

Később – már felnőttként – a párkapcsolataiban is a lehető legjobb támasz akart lenni, olyan társ, aki mindig csak ad, és cserébe sosem kér. Munkahelyein is rendre túlvállalta magát, míg mások gyakran lejártak kávézni, dohányozni, ő ekkora luxust soha nem engedett meg magának, képtelen volt szünetet tartani. Hiába jelezték neki kollégái: a száz százalék is elég, nem kell annak a kétszeresét nyújtani, elengedte a füle mellett – legalábbis egy darabig.

Egészségtelen, túlzó dinamikája az anyaságban is megmutatkozott, első gyermeke születésekor görcsösen ragaszkodott ahhoz, hogy a lánya pontosan három óránként egyen, és mindig éppen annyit aludjon, amennyit szükséges. Második gyermekénél már ösztönösebben cselekedett, de akkor meg rettenetes lelkiismeretfurdalása lett, hogy az elsőszülöttnél miért nem ezt a gyakorlatot követte. Szörnyű ördögi kör, ha az ember örök elégedetlen.

Vikinél a perfekcionizmus és kontrollmánia mellett egyfajta függőség is kialakult. Felmenőivel ellentétben azonban nem alkoholhoz vagy más szerhez nyúlt, neki a vásárlás lett a mindene. Fiatal felnőttként büszke volt arra, hogy hamar elszakadt a családi fészektől. Mivel ekkoriban a bankszerktorban dolgozott, elhitette magával, hogy ott nem lehet akárhogy megjelenni, nem mindegy, hogy a külseje alapján ki milyen dobozba teszi. Lassacskán azon kapta magát, hogy havi fizetéseket költ ruhákra, táskák, cipőkre. Amikor családja lett, szeretteinek is előszeretettel vásárolt különféle holmikat, a beszerzés körüli öt-tíz percben mindig elöntötte valamiféle eufória, és még ha csak kis időre is, de félre tudta tenni mindazt, ami a lelkét nyomta.

Idővel azonban kénytelen volt magának beismerni: bárhogy kapálózhat, bármilyen pótcselekvésbe belefoghat, a múltja elől nem futhat el.

Ha az ember egyszer felnő, talpra áll, és végre érezheti magát valakinek, a legkevésbé sem vágyik arra, hogy visszamenjen a kiinduló pontra. A viszontagságokkal teli gyerekkorom után én is arra törekedtem, hogy csak előre nézzek, ne hátra. Egy darabig elhitettem magammal, hogy minden rendben, tettem a dolgom, ahogy mindenki más is. Aztán valahogy a negyvenes éveim elején fogalmazódott meg bennem, hogy ha nem változtatok, akkor előbb-utóbb megbetegszem, és ezt bizony nem akartam megvárni

– idézte fel önismereti útja első lépéseit Viki, aki a folyamat részeként elvált és maga mögött hagyta korábbi munkahelyét is.

Mindezek mellett tudatosan figyelni kezdte a viselkedését, azon belül is leginkább a reakcióira fókuszált. Észrevette, hogy bizonyos helyzeteknél – látszólag – indokolatlanul görcsbe rándul a gyomra. Tipikusan ilyen mozzanat volt a kulcscsörgés, ami akarva akaratlanul is az apja hazaérkezéseire emlékeztette.

Vajon milyen hangulatban lesz, amikor átlépi a küszöböt? Részeg lesz? Kiabálni fog? Megüt? Engem bánt? Anyát? Vagy a testvéreimet? Esetleg mindannyiunkat? Viki nap mint nap feltette magának ezeket a kérdéseket, félelmei, bizonytalanságai pedig hosszú távon is megmaradtak. A 46 éves nő a kulcscsörgés mellett egy másik emlékbetörést is példaként említett.

„Egy nap a párom hirtelen kirántotta az övét a nadrágjából. Nem volt benne semmi agresszió, mégis szíven ütött ez a jelenet, méghozzá olyannyira, hogy befutottam a szobába, hirtelen újra kislány lettem, sírnom kellett. Jött utánam, kérdezte, hogy mi rosszat tett. Jeleztem neki, hogy semmit, csak maga a mozdulat felszakított bennem egy csomó elfojtott, eltemetett – vagy legalábbis annak hitt – traumát” – emlékezett vissza ezekre az intő jelekre, amelyeket Viki inkább szeret hegeknek hívni, úgy véli ugyanis, hogy ez a kifejezés jobban szemlélteti az események sérülés-jellegét.

„Egykor nyílt sebként tátongott rajtam mindaz, amit az apám tett velem. Ezek ma már csak hegek, de a nyomok még mindig ott vannak. Ezért is lett a könyvem címe: Üvöltő hegek”– mondta a szerző, aki a magánkiadásban megjelent kötetben megrázó őszintéséggel és bátorsággal írta le mindazt, amin gyerekként keresztülment.

Csak néhány seb, amiből mostanra heg lett:

Édesapja – sokszor az öve segítségével – rendszeresen elverte, tette ezt mindenféle előzmény és ok nélkül. A bántalmazás miatt nemegyszer az iskolában, illetve az orvosi rendelőben is azt kellett hazudni, hogy rádőlt a szekrény, így keletkeztek a testén lévő foltok, sebek. Egy alkalommal akkora pofont kapott – szintén a semmiért –, hogy még a dobhártyája is beszakadt.

Ha az apja éppen nem bántotta, akkor is vérben forogtak a szemei, folyton ingerült volt, minden alkalmat megragadott arra, hogy kötekedhessen.

Emellé az építőiparban dolgozó férfi általában részeg is volt, így Viki sok időt töltött azzal, hogy visszavigye az üres üvegeket a közértbe, de kiskora ellenére az újabb kört is be kellett szereznie.

Az apa nemcsak a gyermekeit bántotta, feleségével is rendszeresen elbánt. A nőket olyannyira lenézte, hogy egyszer még a család kutyáját is eltüntette, csak azért, mert a kisállat szuka volt.

Viki eleinte nem értette, az édesanyja miért nem lép ki ebből a toxikus kapcsolatból, később viszont rájött, hogy ez nem ilyen egyszerű. A nő egyébként többször megpróbált véget vetni házasságának, de aztán valahogy mindig visszatalált az agresszorhoz. Ő maga is áldozat volt, miközben a kislány a megmentő szerepére pályázott – mindvégig sikertelenül.

„Édesanyám egy olyan közegben nevelkedett, ahol azt tanulta: mindent el kell tűrni, ha vernek, hát vernek, ezt dobta a gép. Számára ez volt az alap, az ismerős, a normális. Nagyfokú éberség és tudatosság kellett ahhoz, hogy felismerjem: igenis van választásunk, az átkot, a negatív spirált meg lehet törni” – fogalmazott.

Ami az édesapja motivációit illeti: a történtek ellenére idővel az ő működését is megértette. A szintén rossz gyerekkort persze nála sem fogadta el mentségként, mégis sokat segített neki az, amikor tisztázta magában: apja nem azért bántotta, mert megérdemelte. A férfi feszültsége, alkoholizmusa sokkal inkább a saját szeretetlenségéből fakadt.

2020-ban, a koronavírus-járvány idején betegedett meg. Akkor már hónapok óta nem beszéltünk, mert nem volt kedvem a felnőttkoromra se szűnő üvöltözéséhez, és ahhoz a légkörhöz, amit maga körül teremtett meg. Mégis, amikor kórházba került – és már sejtettük, hogy onnan nem jön ki többet – égető vágyat éreztem, hogy bemenjek hozzá, és elköszönjek. Mindössze egy-két percet kaptam, míg mélyaltatásban a kórteremtől eltolták a liftig. Megfogtam a kezét, és azt mondtam neki, hogy bocsásson meg magának, én is így teszek, és ha úgy érzi, hogy mennie kell, akkor menjen el békében. Másnap hívtak is a kórházból, hogy elment

– emlékezett vissza Viki, hozzátéve: ma már örül annak, hogy hallgatott belső hangjára, mert végül a fent vázolt jelenet is nagyban hozzásegítette ahhoz, hogy a múltat lezárja, az édesapjához köthető emlékeit feldolgozza, és felismerje: még ha nehéz is, a haragot érdemes feloldani, a gyűlöletre jobb szeretettel válaszolni.

Viki számára a tudatos odafigyelés és az önismereti munka mellett a könyvírás is terápiás jelleggel hatott, annak pedig különösen örül, hogy az alkotására sok olyan visszajelzés érkezett, mely megerősítette benne azt: nincs egyedül, mások is hasonló nehézségeken mentek keresztül.

„Ma már tudom, hogy nem vagyok elcseszett, nem én tehetek mindarról, ami történt. Hosszú és rögös út vezetett eddig a felismerésig, és bár a munka még távolról sem ért véget, azt hiszem, hogy az első és egyben legfontosabb lépést már megtettem. Végre felvállaltam azt, aki vagyok. Miskolczy Viktória. Ember. Nő. Anya. Ex-szerető. Ex-feleség. Ex-(de nyomokban még) perfekcionista. Ex-vásárlásmániás. Ex-szolgálólány. Ex-megalkuvó” – zárta sorait interjúalanyunk.

A válasz a legtöbb elmélet szerint a gyermekkorban keresendő

Ahogy a cikksorozat korábbi részeiben, úgy most is felkerestünk egy szakembert annak érdekében, hogy még pontosabb képet kapjunk az adott témáról. Ezúttal dr. Zelena Andrást, a BGE egyetemi docensét és tanszékvezetőjét hívtuk segítségül. A Batthyányi-Strattmann díjas kutató a kontrollmániáról, a perfekcionizmusról és vásárlásmániáról is adott egy rövid leírást:

Ugyan a magatartástudomány diagnosztikai klasszifikációs rendszer (DSM-5) néhol igen éles határt húz bizonyos „egészséges és egészségtelen” működések között, a valóságban mégis azt látjuk, hogy ezek a határok – egyéni élethelyzettől és múltbéli tapasztalatoktól függően – nem olyan egyértelműek. Számos betegségnél spektrumot jelöltek ki, azaz lehet valaki az egyik végponthoz közeli, igen enyhe szélen, míg a másik végén a súlyos állapotú betegek helyezkednek el. A kényszeres viselkedés (OCD), azaz a szorongásos személyiségzavarok csoportjába tartozik a kontrollmánia, ami gyakorta kéz a kézben jár a perfekcionizmus jegyeivel.

Kontrollmániás lehet az a személy, aki a magánélete, munkája, sőt szerettei tettei felett is ellenőrzést gyakorol, mindent előkészít, mindent csak ő szervezhet meg, mindenen rajta akarja „tartani a kezét”. Nehezen tud kikapcsolni, pihenni, újra és újra túlvállalja magát, hajlamos az élete és tettei minden egyes szegmensét az irányítása alatt tartani. Ez a fajta működés a munkahelyi és magánéleti kapcsolatokat is megnehezíti, jellemző a rendkívül racionális döntéshozatali mechanizmus, a „csak én vagyok képes megcsinálni”–attitűd és a „magányos farkas” – jelenség. Szakmai körökben nehezen kér segítséget, nem a szíve csücske a csapatmunka, és szabadságot is csak remegve mer kivenni: ha beosztott, félhet a pótolhatóság felszínre-kerülésétől, ha vezető, hajlamos lehet azt hinni, nélküle megáll az élet, míg távol van, a cég összeomlik. Ez utóbbi szemlélet a családi dinamikában is megjelenik, előfordulhat, hogy az érintett személy nem bízik abban: házastársa is fel tudja öltöztetni a gyereket a kinti időjárásnak megfelelően, el tudja vinni egyedül orvoshoz, meg tud oldani egy váratlan szituációt.

A kontrollmániás szülők esetében a szülés előtti, várandóssággal telő időszak is rendkívül nehéz lehet: minden vizsgálatra két-háromszoros plusz körrel mennek el, az egymillió az egyhez előfordulású, rendkívül ritka genetikai betegségről is negyedóráig faggatja az orvost, az előírt UH-vizsgálatnál gyakrabban jár még magánszűrésre is, s nem ritkán van egy plusz orvosa is, hogy az megerősítse vagy cáfolja az első doktor diagnózisát. Ezt követően a szülés utáni időszak is különösen stresszes lehet, nem kizárt, hogy reggeltől estig kamerával, légzésfigyelővel követi nyomon a gyermeket, amellett, hogy folyton azt vezeti Excel-táblában, aludt-e eleget, kapott-e elegendő ételt, megfelelő-e a súlygyarapodása, s összeveti ezen adathalmazokat más, azonos időszakban született kisbabák testsúlyával, eredményeivel.

Amennyiben valami nem úgy történt, mint ahogyan azt eltervezte vagy ahogyan az a nagy könyvben megvan írva, könnyen kiborulhat, és itt jön be a képbe a perfekcionizmus. A perfekcionista személy az élet minden területén a tökéletességet hajszolja. Bármit is tesz le az asztalra, azzal mindig elégedetlen, mindig úgy érzi, hogy cselekedhetett volna még jobban. Ha éppen nem hoz 100 százalékos teljesítményt, és csak egy apró hibát is vét, akkor attól tart, hogy az az egy kis mozzanat, történés örökre „ráég”, az a megítélésére hosszú távon ki kihat.

Nagyon változó, hogy kinél mikor és miért jelennek meg a fenti viselkedésmintázatok, de a válasz a legtöbb elmélet szerint a gyermekkorban keresendő. Itt is leginkább két pólusról beszélhetünk. Lehetséges a traumatizált gyermekkor, valamilyen rendkívüli életesemény, de például perfekcionizmus akkor is kialakulhat, ha az adott személyhez kiskorától fogva túlzott elvárásokat támasztanak, csak akkor kap dicséretet, ha magasan kitűnik a többiek közül, olyan iskolába járatják, ami nem a képességeinek megfelelő, esetleg nagyon megbüntetik, ha alulmúlja a szülői elváráshalmazt. Talán ritkábban, de a teljesítménykényszer felnőttkorban is kialakulhat, tipikus példa erre egy toxikus párkapcsolat, ahol valamelyik fél – látszólag – mindig alulmarad, soha nem elég jó, verbális abúzus áldozata.

Van ugyanakkor a megfelelési kényszernek, illetve a kontrollmániának egy másik „melegágya” is, ez pedig az érzelmi elhanyagoltság, a biztonság hiánya. Ha a gyerek kiskorától fogva nem kapja meg azt a védőernyőt, amit egy támogató, érzelmileg stabil alapokon nyugvó, szeretetteljes család tud nyújtani, akkor folyamatos bizonytalanság-érzés és generalizált szorongás alakulhat ki. Mivel a gyermek azt érzi, hogy nem tud kire támaszkodni, nincs kiben megbízni, jobb híján egyfajta túlélési ösztönként mindent magának alakít ki, és ez a hozzáállás idővel automatizmussá is válhat. Amennyiben ez a működés az érintett számára elviselhetetlenség-érzést okoz, vagy esetleg folyton-folyvást a külvilágtól kap olyan visszajelzéseket: a viselkedése már nem biztos, hogy egészséges, akkor érdemes elindulni valamilyen önismereti úton, terápiás folyamaton, melyben egy szakember komoly segítséget jelenthet.

Viktória történetéből kitűnt még egy érdekes jelenség, a vásárlásmánia, ami lehet akár egy kompenzatórikus viselkedés is. Nem a konkrét esetben, csupán általánosságban azt mondhatjuk, hogy a kompenzatórikus személy azt a figyelmet, és visszaigazolást, amit nem kapott meg gyerekkorában, valamilyen örömforrást jelentő tevékenységgel szeretné pótolni. A vásárlás éppen úgy tud boldogsághormont termelni, mint például az extrémsport, ezt laboratóriumi körülmények között ma már kiválóan lehet mérni. Az érintett személy azt érezheti, hogy amíg a cselekmény megtörténik (vásárlás, sport, túlzott szexuális tevékenység, nagymennyiségű édességfogyasztás, stb.), a gondjai nem léteznek, élete a csúcson van, megjutalmazta magát. Ez a lufi ugyanakkor hamar kipukkanhat. Lehet ebben továbbá egyfajta megfelelés is, mellyel azt üzeni a külvilágnak: „nem hittetek bennem, nem néztétek ki belőlem, de nézzétek, mégis mennyi mindent elértem”. Az idealizált énkép azonban – mely ma már a social media világában is kirakatba kerül – nem minden esetben van összhangban a valódi énképpel.

Ha végiggondoljuk, hogy mi minden húzódhat meg egy kényszeres tevékenység, vagy akár a vásárlásmánia mögött, akkor máris könnyebb empátiával és elfogadással fordulni a másikhoz. Ha ezt megtesszük, azzal nemcsak az érintettnek, hanem magunknak is óriási szívességet teszünk, hiszen a családi- párkapcsolati, de akár a munkahelyi dinamika is jobb irányba fordulhat.

