Sokaknak okozhat fejfájást a hétfői időjárás

Hétfőn országszerte megnövekszik a felhőzet, így délután eső és zápor is kialakulhat elszórtan. Az északnyugati szél helyenként megélénkülhet. A gyenge hidegfronti hatás miatt sokaknál jelentkezhet fejfájás, szédülés és vérnyomás-ingadozás is. A legmagasabb nappali hőmérséklet 4 és 14 fok között várható.

Hétfő reggel helyenként párássá válhat a levegő és ködfoltok is képződhetnek. Napközben országszerte megvastagszik a felhőzet, így sokfelé van esély eső és zápor kialakulására – írja előrejelzésében a HungaroMet.

A legtöbb napsütés a Tiszántúl területein várható. A déli, majd a Dunántúlon az északnyugati szél helyenként megélénkülhet. Estefelé északnyugat felől már szakadozik, csökken a felhőtakaró. Északkeleten hidegebb, míg a déli tájakon és a Fertő térségében enyhébb időjárás is lehet.

A NAPPALI CSÚCSHŐMÉRSÉKLET 4 ÉS 14 FOK KÖZÖTT ALAKUl.

Veszélyes időjárási jelenség nem valószínű, így a HungaroMet nem adott ki figyelmeztetést egyetlen vármegyére sem.

Hétfőn egy gyenge hidegfront átvonulása miatt sokaknál jelentkezhet fejfájás, szédülés és vérnyomás-ingadozás is. A szelesebb tájakon élőknél erősebb fejfájás is kialakulhat. A reggeli órákban a kopásos jellegű ízületi problémák és a görcsös panaszok is felerősödhetnek – derült ki az Időkép orvosmeteorológiai előrejelzéséből.

A hét további részében is folytatódik az enyhe, tavaszias időjárás. A csúcshőmérséklet továbbra is jóval 10 Celsius-fok felett alakul.

Időjárás-előrejelzésünk folyamatosan frissül, ha további részletekre kíváncsi (helyi adatok, orvosmeteorológia, közlekedésmeteorológia, pollenjelentés stb.), kattintson ide: https://index.hu/idojaras