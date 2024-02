Nem csillapodik a botrány, újabb üzenetet kapott Balog Zoltán a kegyelmi ügy miatt

„Kifejezhetjük, hogy azt gondoljuk, egy politikus mindig az marad, így jelenlegi püspökünk nem alkalmas arra, hogy református egyházunkat, egyházkerületünket vezesse. Kifejezhetjük, hogy ha valóban belátja tettei súlyát, szerepének megosztó voltát, az egyházunk közösségének azzal segítene a legtöbbet, ha belátná, mennyit árt, és lemondana vezetői tisztségéről” – áll Thoma Lászlónak, a Gazdagréti Református Gyülekezet vezető lelkipásztorának a vasárnapi istentisztelet alkalmával elmondott igehirdetésében, amit a hvg.hu szúrt ki.

A vezető lelkipásztor a kijelentései előtt pedig annak adott hangot, hogy vétkezett egyházuk egyik legfőbb vezetője.

Thoma László szerint Balog Zoltán (akit nem említ név szerint) bocsánatot kért, és a zsinat lelkészi elnökségéről lemondott, ugyanakkor megmaradt püspöknek, és ennek következtében semmi sem változott. „Továbbra is ugyanúgy döntéshozó tagja a zsinatnak, az egyházkerületünk vezetője […] ugyanúgy mélyen meghatározza a közegyházi működést” – mondta.

Ráadásul a lelkipásztor szerint azzal, hogy Balog Zoltán a személyét ért támadást az egyház elleni támadásnak minősítette, bűnt követett el. Azonban ez a bűn az anyaszentegyház egész közösségét érinti. Szerinte Balog Zoltán nemcsak a közelmúltban, hanem éveken át vétkezett,

A Gazdagréti Református Gyülekezet vezető lelkipásztora arra is kitért, hogy vétkeztek a gyülekezeti közösségek presbitériumai is, akik négy évvel ezelőtt egy politikust választottak püspökké.

„A korábbi évek sodródásának, és konkrétan ennek a döntésnek az eredményeként református egyházunk olyan közel került a politikához és az aktuális államhatalomhoz, annyi szállal kötődik hozzá, hogy az nem szolgálja Isten dicsőségét, már-már lehetetlenné teszi szolgálatának hűséges végzését” – fogalmazott Thoma László.

A beszéde végén feltette a kérdést: miként lesz ebből megtérés, megújulás? „Kifejezhetjük először is a mélységes együttérzésünket az érintett ügy áldozataival. Mindenkivel, akit gyermekként bántottak, akiket nem védtek meg, akiktől jó ideig nem kértek bocsánatot, akiknek a szenvedését, fájdalmát csak fokozta ez a mostani helyzet” – fogalmazott Thoma László.

A kegyelmi ügy kirobbanása miatt Balog Zoltán református püspök a február 16-ai Zsinat értekezletén lemondott lelkészi elnöki tisztségéről. Balog Zoltán református püspök a Zsinat értekezletén mondott beszédet és imádságot pénteken. Egy igeszakasz felolvasása utáni imádságban így fogalmazott:

Köszönöm, hogy átéltem és átélhetem a megbocsátás kegyelmét. Add ezt azoknak is, akik most kegyetlenkednek! Bocsáss meg, hogy nem voltam elég éber és körültekintő, s nem láttam, milyen veszélyek leselkednek ebben a kegyelmi ügyben országunkra, nemzetünkre, egyházunkra, köztársasági elnökünkre. Bocsáss meg, ha a gyermekbántalmazás áldozatai azt érezhették, hogy magukra maradnak, nemcsak most, hanem annyiszor az életben. Védd őket akkor is, amikor mi ezt elmulasztjuk! Leteszem kezedbe egyházunk életét. Mindig is ott volt, most ott van, hiszen itt van a legjobb helyen. Leteszem a Zsinatunktól kapott tisztségemet. Egyházunkért teszem.