Hétfőn újra összeült az Európai Unió Külügyminiszteri Tanácsa, melyen Szijjártó Péter magyar külügyminiszter is részt vett.

Josep Borrell az ülést követő sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy a tagállamok közül 26 állapodott meg abban, hogy humanitárius tűzszünetet követelnek, amely fenntartható fegyverszünethez, a túszok feltétel nélküli szabadon bocsátásához és a humanitárius segítségnyújtás folyamatos biztosításához vezet.

Kiemelte, mindent meg kell tenni, hogy elkerülhető legyen a Rafah elleni izraeli támadás, mely kivédhetetlenül civilek halálához vezetne.

Továbbra is nyomást kell gyakorolnunk Izraelre, hogy megértse, olyan sok ember van Rafah utcáin, hogy lehetetlen lesz elkerülni a civil áldozatokat

– fogalmazott Borrell, hozzátéve, hogy Izraelnek joga van megvédeni magát, de annak a nemzetközi jog tiszteletben tartása mellett kell történnie. Ez pedig minden bizonnyal nem teljesülne, ha a Rafah elleni hadművelet megvalósulna.

Támadás, amit ellenez az ENSZ

Mint írtuk, Izrael egy újabb szárazföldi offenzívát tervez indítani a Gázai övezet déli részén fekvő Rafah városa ellen.

A támadás terve miatt az ENSZ is tiltakozott, és Washington is figyelmeztette Izraelt, hogy nem támogatják az akciót, amíg nincs garancia arra, hogy a civileket nem éri bántódás. Sőt, legutóbb a magyarországi benzinárak növekedésével kapcsolatban is szó esett a Rafah elleni légicsapásokról, amelyek már hetek óta zajlanak.

Borrel hangsúlyozta, hogy az ENSZ palesztinokat segélyező szervezetének (UNWRA) támogatása nélkülözhetetlen, mert nincs más szervezet, amely képes lenne elvégezni a munkát a jelenlegi körülmények között. Mint fogalmazott, a szervezet munkájának felfüggesztése humanitárius katasztrófához vezetne nemcsak a Gázai övezetben, de a menekülteket befogadó szomszédos országokban is.

Az uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő végezetül bejelentette, hogy a tagállamoknak nem sikerült megállapodásra jutniuk a Ciszjordániában élő palesztinokkal szemben ellenséges izraeli telepeseket sújtó uniós szankciók bevezetésének részleteiről.

José Manuel Albares spanyol külügyminiszter újságíróknak nyilatkozva azt mondta, országa támogatja, hogy az Európai Unió szankciókkal sújtsa a Ciszjordániában élő palesztinokkal szemben ellenséges izraeli telepeseket. Egyúttal bejelentette: Spanyolország saját hatáskörben fog korlátozó intézkedéseket hozni az erőszakért felelős izraeli telepesekkel szemben.

Nem engedhetjük meg magunknak, hogy tovább várjunk, a gázai helyzet drámai, ahogy Ciszjordániában is nagyon feszült a helyzet

– fogalmazott Albares.