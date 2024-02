Elfogták a budapesti Fidesz-iroda rongálóját

Ahogyan az Index beszámolt róla, február 15-én egy ismeretlen tettes rongálta meg a Baross utca 19. alatt található VIII. kerületi Fidesz-iroda kirakatát. A történteket Pikó András, a kerület polgármestere is elítélte, aki szerint hiába indulatosak az emberek a a pedofilügy miatt, ez nem jogosít fel senkit az erőszakra.

A rendőrség nyomozást indított az ügyben, majd öt napon belül azonosították a feltételezett elkövetőt. A férfit kedden hallgatták ki garázdaság és rongálás vétség megalapozott gyanúja miatt. A 27 éves Ny. Tamás részben beismerő vallomást tett.

A rongálásról egy felvételt is közzétett a rendőrség, amelyen látható, ahogy a férfi a biztonsági rácson és az üvegen keresztül egy vasrudat dob a helyiségbe. Az elkövető több mint 100 ezer forintos kárt okozott.

Továbbra sem csillapodnak a kedélyek

Mint írtuk, múlt szombaton Novák Katalin köztársasági elnök lemondott a hivataláról, majd Varga Judit volt igazságügyi miniszter is bejelentette, hogy visszavonul a közélettől. A botrány azután robbant ki, hogy a köztársasági elnök tavaly megkegyelmezett a gyerekeket molesztáló bicskei iskolaigazgatót védeni próbáló K. Endrének. Orbán Viktor miniszterelnök a kormány nevében alkotmánymódosítást nyújtott be, így a jövőben lehetetlenné teszik, hogy kiskorú gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmény esetén az elkövető kegyelmet kaphasson.

Az indulatokat tovább fokozta, hogy Magyar Péter, Varga Judit egykori igazságügyi miniszter volt férje interjút adott a Partizánnak, amelyben éles bírálatot fogalmazott meg a kormány működését és kommunikációját illetően. A jogász azóta is rendszeresen kritizálja Facebook-oldalán a kormányt.

A kegyelmi ügy miatt február 16-án demonstrációt tartottak a Hősök terén a youtuberek és influenszerek „Odakint most szörnyek járnak – Kiállás az áldozatokért, a gyerekekért, az egészséges társadalomért” címmel. A tüntetést az Index is élőben követte, amelyről ide kattintva olvashat bővebben.

Február 21-ére, szerdára újabb demonstrációra készül az Országos Közös Akarat, a Civil Bázis és az Egységes Diákfront. A tervek szerint a Szent Gellért térről vonulnak majd a Miniszterelnöki Hivatalhoz.