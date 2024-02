A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége is megszólalt a kegyelmi ügyről

Az országos civil szervezet elnöksége hangsúlyozta: rendkívül örömteli, hogy azok, akik pozíciójukból fakadóan leginkább döntési helyzetben voltak, egyértelműen és gyorsan felelősséget vállaltak, levonták a szükséges konzekvenciákat.

Az egyesület vezetői jövőbe mutató elemként kiemelték, hogy szükség van a hazai közvéleményben a felelős döntések mögötti transzparencia még nyilvánvalóbb megteremtésére és különösen a konzervatív politikai táborban a hitelesség fenntartására.

A KÉSZ megfogalmazása szerint minden próbatételben egyben lehetőség is rejlik: a válság lehetőséget ad, hogy a nemzet közösen lépjen fel mindennemű, gyermekek ellen irányuló bűnnel szemben.

Ugyanakkor szerencsés egybeesés, hogy épp a nagyböjti időszak kezdetén mód nyílt ebben a súlyos ügyben bizonyítani a bűnbánat erényét, erkölcsös módon kiállni a nyilvánosság elé és példát mutatni a felelősségteljes politikusi magatartás mibenlétéről, a következmények vállalásának fontosságáról, egyben pedig elhessegetni a következmények nélküli politizálás hamis mítoszát.

Kegyelmi ügy, lemondások

Mint ahogy azt korábban az Index is megírta: nagy vihart kavart Novák Katalin köztársasági elnök azon döntése, amikor kegyelmet adott annak a jogerősen elítélt egykori igazgatóhelyettesnek, aki segített főnökének eltussolni pedofilbotrányát. Később Varga Judit igazságügyi miniszter is benyújtotta lemondását, és bejelentette teljes körű visszavonulását a közélettől, így az EP-lista vezetéséről is. Nem sokkal ezután, mivel – kiszivárgott információk szerint – Balog Zoltán református püspök, az emberi erőforrások volt minisztere javasolhatta azt Novák Katalinnak, hogy adjon kegyelmet K. Endrének, az ő feje felett is el kezdtek gyülekezni a felhők. A püspök végül február 16-án mondott le a lelkészi elnöki tisztségéről, így háromra emelkedett mindazon meghatározó vezetőknek a száma, akiknek búcsúzniuk kellett hivataluktól a kegyelmi botrány miatt.

Az ügyre Orbán Viktor miniszterelnök évértékelő beszédében is nagy hangsúlyt fektetett.