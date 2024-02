Varga Judit hivatalosan is benyújtotta lemondását

Az egész országot megrázó botrány hatására lemondott Novák Katalin államfő, majd Varga Judit is bejelentette visszavonulását a közélettől. Előbbi nem sokkal később, február 12-én hivatalosan is benyújtotta lemondását, az erről szóló nyilatkozat a parlament oldalán is megjelent. Utóbbi azonban még csak most tette hivatalossá döntését.

A Telex birtokába került dokumentumból kiderült, hogy Varga Judit pénteken írásban tájékoztatta Kövér Lászlót, az Országgyűlés elnökét döntéséről. A lap hozzáteszi, hogy a lemondó nyilatkozat benyújtásával megszűnt a volt igazságügyi miniszter képviselői megbízatása. Ez azzal jár, hogy már nem kap képviselői tiszteletdíjat, megszűnik a mentelmi joga, és az egyéb képviselői juttatásokra sem tarthat igényt.

Mint ismeretes, K. Endre helyettese volt annak az igazgatónak, aki a bicskei gyermekotthonban több kiskorú fiút abuzált regnálása idején. A beosztott próbált nyomást gyakorolni a gyerekekre, hogy vonják vissza vallomásaikat, és hamisan tanúskodjanak. Ezek okán K. Endrét kényszerítés minősített bűncselekményért jogerősen 3 év 4 hónap börtönbüntetésre ítélték, mellékbüntetésként pedig öt évre eltiltották a foglalkozástól és közügyek gyakorlásától is.

NOVÁK KATALIN FERENC PÁPA LÁTOGATÁSÁRA HIVATKOZVA ADOTT KEGYELMET AZ ELÍTÉLTNEK, AKINEK AKKOR MÉG KILENC HÓNAP VOLT HÁTRA A BÜNTETÉSÉBŐL.

A köztársasági elnök döntése hatalmas vihart kavart, az ügyben többen megszólaltak, és sokan a lemondását követelték, Orbán Viktor miniszterelnök pedig alkotmánymódosítást nyújtott be.

Az ügy egy másik szála volt Balog Zoltán református püspök szerepe a döntésben, aki a február 16-ai Zsinat értekezletén lemondott lelkészi elnöki tisztségéről. A döntést megelőzően kedden órákon át tartó meghallgatáson adott magyarázatot érintettségéről a kegyelmi botrányban a Magyarországi Református Egyház Zsinatának székházában, ahol egy titkos szavazás útján bizalmat kapott a Magyarországi Református Egyház legfőbb törvényhozó testületének 86 százalékától, így nem mondott le tisztségéről, és maradt pozíciójában egészen péntekig.

A gyerekekért és áldozatokért demonstrációt szerveztek péntekre a legismertebb magyar youtuberek, az eseményről szóló percről percre tudósításunkat itt találja.