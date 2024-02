Menczer Tamás: Sajnos gerinc nem jár a NATO-csatlakozáshoz

Ahogy arról beszámoltunk mi is az Indexen, Petteri Orpo finn miniszterelnök a lengyel Rzeczpospolita újságnak adott interjújában Orbán Viktort Putyin szövetségesének nevezte, indokolva ezt azzal, hogy Magyarország folyamatosan blokkolja Ukrajna támogatását az Európai Unióban. Ezután kitért arra is, hogy kormánya támogatja, hogy az EU-ban többségi döntés is elég legyen egy-egy kérdésben, valamint arra is, hogy Finnország hatalmas hadereje fel van készülve az orosz támadásra – noha nem tartja ezt valószínűnek. Végül arról beszélt, hogy Lengyelország már nem működik együtt Magyarországgal a kormányváltás óta, ezért is „fagyhatott be a V4”.

Erre Menczer Tamás külügyi államtitkár Facebook-posztban reagált, amelyben kifejtette, hogy Finnország „sírva könyörgött” Magyarországnak, hogy ratifikálja a NATO-csatlakozásukat, majd miután ez megtörtént,

Azóta többször hazugságokkal támadtak minket. Tanulság: sajnos gerinc nem jár a NATO-csatlakozáshoz.

Később még hozzátette, hogy „Finnország és Svédország esetében is az a magyar álláspont, hogy a kölcsönös tisztelet talaján állva szeretnénk folytatni a kétoldalú kapcsolatok építését”.