Van egy ok, amiért nem lehet Navalnijról elnevezett köztér Budapesten

Egyelőre nem viselheti semmilyen közterület a múlt héten tisztázatlan körülmények között elhunyt orosz ellenzéki vezető nevét a fővárosban.

A Demokratikus Koalíció hétfőn jelezte közleményben, hogy terézvárosi frakciójuk kezdeményezi, hogy a Fővárosi Közgyűlés „közterületet, sétányt nevezzen el a mártír orosz hazafi, Alekszej Navalnij emlékére”. Javaslatuk szerint erre a legalkalmasabb a VI. kerületi, a sugárút és a szervizút között futó gyalogos sétány lenne, a Kodály körönd és a Hősök tere között.

Karácsony Gergely főpolgármester ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy épp Navalnij emlékezete kívánja meg azt, hogy mindig tartsuk magunkat a jog uralmához.

Ez Budapesten most azt jelenti, hogy az ő esetében is tartjuk magunkat ahhoz az egyébként helyes, rendeletben szabályozott elvhez, hogy személyről csak a halála után 5 évvel lehet közterületet elnevezni. Így tehát, sok más mellett, arra is felhatalmazást kérek a budapestiektől júniusban, hogy lehessen Navalnij utca vagy tér a fővárosban.