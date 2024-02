Szijjártó Péter: Sírás és jajveszékelés helyett fel kell venni a nyugat-balkáni államokat az EU-ba

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az Európai Unió és Georgia közötti társulási tanács ülése után tartott sajtótájékoztatóján újságírói kérdésekre válaszolva hangsúlyozta: akik a nyugat-balkáni külső befolyásszerzéssel riogatnak, azok „magukra vonják a gyanút, hogy a Holdról jöttek”, ugyanis teljesen természetes, hogy a regionális integrációkhoz nem tartozó országokban a nagyhatalmak befolyást próbálnak szerezni.

És nyilvánvalóan nemcsak az oroszok próbálják ezt meg, hanem mások is. Például mi, az Európai Unió, ugye, mi szeretnénk, ha nekünk lenne a legnagyobb befolyásunk a Nyugat-Balkánra, ezt ne rejtsük már véka alá

– fogalmazott.

Ezután kiemelte, hogy ehhez az EU van legjobb pozícióban, mindössze meg kellene végre nyitnia a kapuit a régió országai előtt, és akkor le is kerülne a napirendről az ottani befolyásszerzés kérdése. Ezzel kapcsolatban pedig arra figyelmeztetett, hogy ezt csupán addig tudja megtenni a blokk, amíg magas a szóban forgó államokban a tagság támogatottsága, amely folyamatosan csökken. „Minél tovább húzzuk a csatlakozási folyamatot, annál inkább nő a szkepticizmus” – mondta.

Tehát itt nem sírni kell, meg nem jajveszékelni, meg nem meglepődni, hogy mások is befolyást akarnak szerezni, hanem bele kell állni a meccsbe, előre kell menni, és be kell őket engedni az Európai Unióba

– szögezte le.

Szijjártó Péter a szavai szerint az EU részéről tapasztalható kettős mércét és kétszínűséget sérelmezte, ami a magyar soros elnökség alatt is nehezítő tényező lesz. A bővítési politika kudarcának okaként is a kétszínűséget nevezte meg, rámutatva, hogy egyes országok vezetői „mindenfajta szégyenérzet nélkül mondanak mást a nyilvánosság előtt, mint amit aztán tesznek a döntéshozataluk során”. Majd leszögezte, hogy ezen álláspontokban lehet egyfajta félelem is attól, hogy „a liberális mainstream majd nem tud annyira érvényesülni, ha a balkáni józan ész bekerül az európai uniós döntéshozatalba”.

Ugyanakkor kifejtette, hogy az idei európai parlamenti választás „reménysugarat” jelent, amely ezt a jelenséget némiképp háttérbe szoríthatja.

Reméljük, hogy olyan választási eredmény születik, ahol a patrióta jobboldali pártok a korábbinál jobb eredményt érnek el, nagyobb súlyra tesznek szert az Európai Parlamentben, és akkor az olyan észszerű célkitűzéseknek, mint amiket mi fogalmazunk meg, nagyobb esélye lesz arra, hogy sikerre tudjuk őket vinni

– jelentette ki.

A miniszter érintette az ukrán csatlakozási folyamatot is, amelyben a következő feladat az úgynevezett tárgyalási keret összeállítása. Aláhúzta: ez egyhangú döntéshozatalt igényel, így a magyar kormány is érvényesíteni tudja a maga szempontjait, elsősorban a kárpátaljai közösség jogainak területén.

„Ha egy állam csatlakozni szeretne az Európai Unióhoz, akkor az európai alapértékeket tiszteletben kell tartania. Ezek közé tartozik a nemzeti közösségek jogának tisztelete. Nekünk itt egy világos elvárásunk van. Azt gondoljuk, hogy Ukrajna akkor mondhatja el magáról, hogy tiszteli a magyar nemzeti közösség jogait, hogyha visszatér a 2015-ös állapothoz” – tudatta.

Üzbegisztán a vonalban

Szijjártó Péter kedden Laziz Kudratov üzbég befektetési, ipari és kereskedelmi miniszterrel, a magyar–üzbég gazdasági vegyes bizottság társelnökével is tárgyalt telefonon.

Szijjártó Péter a megbeszélésről beszámolva keddi Facebook-bejegyzésében azt írta: megállapodtak abban, hogy a közös projektekre tekintettel a bizottság ülését májusra hívják össze. A projektek közül kiemelkedik a magyar vállalatok beruházásainak létrehozott ipari park az egyik üzbég szabad gazdasági övezetben.

Az 50 hektáros területen a magyar vállalatok kedvező feltételek mellett valósítják meg beruházásaikat, illetve több tárgyalás is ígéretes fázisban van már, elsősorban a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban – tette hozzá.

Felhívta a figyelmet arra, hogy az Üzbegisztánba irányuló magyar export a duplájára emelkedett az elmúlt 10 évben, és idén is meg fogja közelíteni a 100 millió dollárt. A miniszter úgy látja, hogy a kapcsolatoknak új lendületet ad a Taskent és Budapest közötti légi járat indítása, amely az előzetes tervek szerint tavaszra várható.

Szijjártó Péter brüsszeli programja és Indiába indulása között beszélt telefonon üzbég kollégájával – derül ki a bejegyzésből.