Távozik a Momentum veterán tagja, megszűnik a párt zuglói önkormányzati frakciója

„A mai napon, 7 év után bejelentettem a kilépésem és az alábbi levelet küldtem el a Momentum Országos Elnökségének” – írta Kisné Szivcsovics Nikolett, a Momentum zuglói önkormányzati képviselője Facebook-bejegyzésében kedden.

Személyi ellentétek és választási szövetségek miatt tört ki belháború az ellenzéki vezetésű képviselő-testületben, ráadásul mindez az önkormányzati választás előtt néhány hónappal. Ezzel megszűnt a kerületi momentumos frakció.

– kezdte levelét a zuglói képviselő, aki hozzátette, hogy a hátralévő időben az összefogás égisze alatt, egyéniben szerzett mandátumát függetlenként a körzetéért és a vállalt esélyegyenlőségi területért dolgozva tölti ki.

Méltatta a Momentumban „büszkén” eltöltött időt, az eredményeket és a megismert „sok jó embert”.

– írta Kisné Szivcsovics Nikolett.

E méltánytalanságok közt, „kezdve a kisebbektől”, kitért a nőnapi adománygyűjtésben elhallgatott szerepére, a „roma holokauszt túlélők leszármazottjaként exnácik csatlakozásán és helyzetbe hozásán” keresztül egészen odáig, hogy „a Momentum frontpolitikusaként ignorálva lettek a helyi választási szövetséggel kapcsolatban kifejtett aggályai...”.

Hozzátette: a zuglói választási szövetséget a Civil Zugló Egyesülettel elhibázott lépésnek tartja: „A többszörösen elítélt Várnai László személye és személyisége erodálja a Momentum hitelét és személyesen engem is!” Emellett részletesen leírja tevékenységét a bántalmazás elleni harcban.

– írja a XIV. kerületi önkormányzati képviselő, ráadásul kiemeli, hogy Várnai Lászlót tartja az ellene indult fideszes lejáratókampány generálójának, akit csak azért nem jelentett fel, mert „erős ráhatással” megkérték, illetve az előválasztásra tekintettel.

„De azt gondolom, van egy határ, ameddig az ember a lelki egészsége érdekében elmehet” – olvasható levelének végén – „nálam ez most jött el. Nem tudok és nem is akarok együtt kampányolni ilyen emberekkel”. Végül a Momentumnak sok sikert kívánt a választáshoz, és reméli, hogy kölcsönösen harag nélkül tudnak egymásra gondolni a párttal.

Várnai László, akire Kisné többszörösen elítélt személyként hivatkozott, hozzászólt a bejegyzéshez. Mint írta, szomorúnak tartja azt, hogy:

Várnai László felidézi, hogy 2011 környékén ő vette fel a zuglói LMP alapszervezetébe Kisnét, ő egyengette az útját, így szerinte jól tudja, hogy mi történt, és „ezért különösen visszataszító amit művel”.

– írta a Civil Zugló Egyesület vezetője, aki tovább ecsetelte az eset körülményeit, amely 350 ezer forintos pénzbüntetéssel ért véget garázdaságért és közúti veszélyeztetésért.

Szerinte sokaknak ismerős lehet a gyermekelhelyezés nehézsége, de végül fele-fele arányban valósult meg, és úgy gondolja, ha valóban bántalmazó lenne, ez nem így történt volna.

„És valóban, 2021-ben, bár nem én generáltam, kétségkívül úgy gondoltam, neked képviselőnek, több mint félmilliót kereső tanácsnoknak nem kéne a képviselőségedet használva újabb önkormányzati lakást kérned” – írja hozzászólásának zárásaként Várnai – „mert piaci alapon is tudnál bérelni, venni, vannak a kerületben nálad rászorultabb családok is”.

Kisné Szivcsovics Nikolett nem sokkal később válaszolt Várnai kommentjére:

Nos, látod, ismét ferdítesz, és alátámasztod, miért nem vállalok közösséget veled és miért hagyom ott inkább azt a közösséget, amiért 7 évig dolgoztam! A Momentum Országos Elnöksége megerősített jelöltként, ráadásul két kerületben is, ugyanis pont azért, hogy maradhassak, át akartam menni olyan helyre, ahol nem áskálódás, hanem érdemi munka folyik. Ezért aztán jelentkeztem a 8. kerületbe is. A lakásbérlet pedig piaci alapú volt akkor is, most is az, a hazug állítások miatt jogerős bírósági ítélet van a kezemben a Pesti Srácok ellen! Megjegyzem most is, a magánlevél nyilvánosságra hozásával is személyiségi jogot sértettél! A saját érdekedben tartózkodj a továbbiakban minden további ilyen cselekménytől, mert már nincs, ami megkössön a feljelentés megtételében!