Mint arról korábban beszámoltunk, kedd reggel háromórás házkutatás után a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nyomozói bilincsben elvitték a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) és intézményei gazdasági hivatalának vezetőjét. Ónodi István lelkész ellen „gazdasági bűncselekmény megalapozott gyanúja” miatt indítottak eljárást.

Most kiderült, hogy indítványozták Ónodi István letartóztatását is. A vád szerint a lelkész az adóbevallások benyújtásáért felelős személyként a 2015 februárjától 2022 januárjáig terjedő időszakban az illetékes adóhatóságoknál a foglalkoztatáshoz kapcsolódó kötelezettségek vonatkozásában valótlan tartalmú bevallásokat nyújtott be.

A közleményben leírták, hogy az intézmények munkavállalói részére megállapított bruttó munkabérből a kifizetéskor a személyijövedelemadó-előleget és a járulékokat levonták, azonban szerintük a lelkész a havi bevallási és befizetési kötelezettségeinek nem, illetve nem teljeskörűen tett eleget, valamint a valótlan tartalmú bevallások benyújtásával összesen közel 14 milliárd forint bruttó munkabér után mulasztotta el a közterheket bevallani és befizetni az adóhatóságnak, és ezzel 6,5 milliárd forint összegben okozott vagyoni hátrányt az állami költségvetésnek.

Képviselők akadályozhatták a házkutatást

Az Ónodi Istvánnál tartott házkutatás alkalmával – az eljáró pénzügyőrök tájékoztatása ellenére, miszerint a házkutatáson csak hatóság tagjai, a jegyzőkönyvvezető, az érintett személy és jogi képviselője lehet jelen – a lelkész a sajtó képviselőivel és az ott megjelent más személyekkel együtt kívánt bemenni a kutatás helyszínére.

A közlemény szerint ezt elősegítendő a jelenlévők, köztük Gurmai Zita országgyűlési képviselő és Donáth Anna európai parlamenti képviselő a helyszínt biztosító pénzügyőröket jogszerű eljárásukban erőszakkal akadályozták.

Ezért Polt Péter legfőbb ügyész csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt indítványt tett Gurmai Zita országgyűlési képviselő, illetve az Európai Parlament elnökénél Donáth Anna európai parlamenti képviselő mentelmi jogának felfüggesztésére.

Korábban reagált Donáth Anna és Iványi Gábor

Donáth Anna, a Momentum elnöke a Facebookon reagált a történtekre. „A pedofilbotrányra nincs válasza az állampártnak, ezért minden erővel igyekeznek elterelni a közvélemény figyelmét a gyermekvédelmi rendszer működésképtelenségéről és K. Endre szabadulásának körülményeiről” – értékelt a politikus, aki szerint mindaz, ami Ónodi Istvánnal történt, nem más, mint „a putyinizmus logikája”.

Iványi Gábor, a MET elnöke a Népszavának elmondta, hogy „ezeknek a házkutatásoknak semmi értelme, hiszem szinte napra pontosan 2 évvel ezelőtt a NAV fegyveresei ellepték az egyház központját és gazdasági hivatalát, és válogatás nélkül minden adathordozót és hivatalos iratot elkoboztak, amiket azóta sem kaptunk vissza, továbbra is ott van nálunk, de az eljárásról azóta semmilyen információt nem kaptunk”.

Ebből jól látszik, hogy a mostani intézkedésnek csak a félelemkeltés a célja

– tette hozzá Iványi Gábor. Úgy véli, „nyilvánvaló, hogy Orbán Viktor a saját felelősségéről igyekszik elterelni a figyelmet, hiszen senki nem hiszi el neki, hogy nem tudott az elnöki kegyelemről”.

Most már Balog Zoltán és a református egyház szerepe is egyre nyilvánvalóbb, ezért ismét kreálnak egy olyan ügyet, ami csökkentheti ennek a botránynak az élét

– fogalmazott a vezető lelkész.