Az Iszlám Állam videóit terjesztette, két év börtönt kapott a magyar férfi

Csütörtök délelőtt mondott jogerős ítéletet a Fővárosi Ítélőtábla a háborús uszítással vádolt T. Dominik ügyében. A fiatal férfit tavaly januárban ítélte első fokon két év börtönbüntetésre és két év közügyektől eltiltásra, ez ellen az ügyészség és a vádlott is fellebbezett.

Az ítélőtábla tárgyalótermébe szabadon sétálhatott be T. Dominik, ezúttal nem kísérték a bv. kommandósai. A fiatal férfi miután elmondta, hogy jelenleg is idős nagymamájáról gondoskodik, csendben hallgatta végig védője perbeszédét. Az ügyvéd felhívta a figyelmet arra, hogy ezzel a bűncselekménnyel elsőként az ő védencét vádolta meg az ügyészség, pedig több mint hatvan éve része a büntetőkönyvnek. Kiemelte továbbá azt is, hogy az ügy vádlottja alig beszél arabul, állítása szerint inkább a videók hangzása és a zenéje tetszett neki, nem tudta, hogy háborús felszólítás van benne.

Bűncselekményt szerintem nem követtem el

– mondta a saját védelmében T. Dominik, mielőtt a tanács meghozta volna a döntését.

Nagyné dr. Drahos Ibolya tanácselnök ismertette a másodfokú, immár jogerős döntését a bíróságnak. Eszerint helybenhagyta az elsőfokú ítéletet, azonban csökkentette a férfi által fizetendő bűnügyi költségeket. A vádlottnak nem kell börtönbe vonulnia, mert az elsőfokú ítélet szerint feltételesen a büntetése letöltésének kétharmada után szabadulhat. Mivel a férfit 2021-ben fogták el, és 16 hónapot töltött letartóztatásban, így a jogerős ítélet után szabadon távozhatott.

Az elsőfokú ítéleti tényállás lényege szerint a vádlottnak felkeltette az érdeklődését az Iszlám Állam terrorszervezet tevékenysége, majd gyűjteni kezdte annak terrorcselekményeivel kapcsolatban az interneten közzétett kép- és hangfelvételeket. 2018 szeptemberétől majd egy éven keresztül az iszlám „szent háborúját” dicsőítő háborús uszító tartalommal bíró szövegeket tett közzé, amelyeket többtucatnyian olvastak.

A 26 éves, magyar–algériai származású férfit az otthonában fogták el a TEK munkatársai, majd az egész házat átkutatták a szakemberek. Robbanószert is kerestek a családi házban, miközben fegyveresek figyelték a megbilincselt férfi minden mozdulatát.