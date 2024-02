Viharos széllel tör ránk a hétvége

A megszokottnál enyhébb idő várható a hétvégén is, a hőmérséklet csúcsértéke továbbra is bőven 10 Celsius-fok felett alakul, de többször kell esőre, záporra számítani, és a szél is gyakran lesz élénk, olykor erős – derül ki az HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből.