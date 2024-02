Csókay László: V. János szakmailag jó igazgató volt, „tudott bánni a gyerekekkel”

Miután kiderült, hogy Novák Katalin köztársasági elnökként kegyelmet adott a bicskei gyermekotthon pedofil igazgatóját segítő K. Endrének, a Fővárosi Önkormányzat vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezte, hogy kiderüljön, a bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthonban történt szexuális bántalmazásról kinek lehetett információja abban az időben, amikor az intézmény még fővárosi fenntartásban működött.

A gyermekotthon pedofília vádjával elítélt igazgatójának 2015-ös fővárosi kitüntetése miatt Karácsony Gergely főpolgármester azt a gyanút fogalmazta meg, hogy a Tarlós István által vezetett főváros releváns információkat tartott vissza a gyermekotthonban történt eseményekről, és ezzel megtévesztette a Bárczy-díjról szavazó képviselőket.

A bántalmazás idején Csókay László volt a főváros oktatási, gyermek- és ifjúságvédelmi főosztályának osztályvezetője, aki az Indexnek korábban elmondta, hogy a gyerekek elleni abúzus gyanújáról 2011. szeptember 16-án szerzett először tudomást, és ezt követően az ágazatot irányító főpolgármester-helyettest azonnal tájékoztatta erről, akivel egyeztettek arról, hogy a bejelentés alapján rendőrségi feljelentést kell tenni, és meg kell indítani a fegyelmi vizsgálatot.

Csókay László most a Népszavának megerősítette, hogy a zaklatásról szóló első hírek hallatán, még 2011-ben,

azonnal fegyelmi eljárást indítottak V. János ellen, és pár nappal később megtették a rendőrségi feljelentést is.

Mint mondta, a rendőrség akkor kilenc hónapnyi nyomozás után azt állapította meg, hogy nem történt bűncselekmény és az ügy ezzel lezárult. Csókay László elmondta: úgy vélték, a rendőrségnek sokkal több és hatékonyabb eszköze van az igazság kiderítésére, mint adott esetben a fenntartónak, és ezért nem indítottak további vizsgálatokat akkor az ügyben.

Arra a kérdésre, hogy azt üzente volna az egyik jelzést tevő nevelőnek, hogy ne menjenek be az önkormányzathoz, mert úgyis „elhajtja őket” azt mondta: ez maximum olyan kontextusban hangozhatott el, hogy „nem szükséges, hogy további bejelentők is bejöjjenek, mivel megtettük a rendőrségi feljelentést, és a nyomozás során úgyis meg fognak hallgatni mindenkit”. Hozzátette, az ügy menetéről folyamatosan tájékoztatta Pölöskei Gáborné főosztályvezetőt és Csomós Miklós területért felelős főpolgármester-helyettest is.

Szerinte külön kell választani a szakmaiságot és a személyiséget

Csókay ezután arról is beszélt, hogy Vásárhelyi János nagy szakmai és emberi tekintéllyel bíró, elismert szakember volt, így eszükbe sem jutott gyanakodni. Ezek mellett pedig arról sem tudtak, hogy az igazgató korábbi munkahelyéről azért volt kénytelen eljönni, mert egy anya panaszt tett amiatt, hogy szexuálisan zaklatta a gyerekét.

Csókay szerint az sem volt szokatlan, hogy az igazgató bent lakott az intézményben, hiszen akkoriban ez volt a bevett szokás. Hozzátette, az igazgató a vizsgálat indulásakor kiköltözött az intézményből, ahol szerinte csak néha-néha jelent meg a vizsgálat lezártáig.

Mint mondta, a vizsgálat után arra kérte az igazgatót, hogy ügyeljen a gyerekek személyes testi határainak tiszteletben tartására. A volt osztályvezető szerint a nyomozás után egyetlen jelzést sem kaptak a gyerekek felől arról, hogy bántalmazás történt.

A történtek ellenére

Csókay úgy véli, hogy Vásárhelyi szakmailag értett a gyermekvédelemhez, a gyermekotthoni neveléshez, „jól tudott bánni a gyerekekkel” és jól tudta irányítani a rábízott intézményt.

Mint mondta, az már más kérdés, hogy valaki személyiségében „milyenné válik“. „Utólag persze könnyű okosnak lenni, amikor egy vizsgálat már valamit megállapított. 2012-ben azonban csak azt tudtuk, hogy a rendőrség akkurátus vizsgálata nem állapított meg ilyen jelenségeket” – tette hozzá Csókay.