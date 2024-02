Újabb Sztárbox-epizód miatt kapott többmilliós bírságot az RTL

Tízmillió forint bírságot szabott ki az RTL-re a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa. Az indoklás szerint a Sztárbox című műsorban rosszul választották meg a korhatári kategóriát. A vizsgálat szerint abban az adásban történt jogsértés, amelyben Kabát Péter volt labdarúgó kiütéses vereséget szenvedett el. Nézői bejelentés alapján Hajdú Péter műsorát és a Tények Pluszt is vizsgálták.

Újabb Sztárbox-epizódról határozott a Médiatanács a helytelen korhatár-besorolás miatt. A Médiatanács szerint a november 19-én vetített Sztárbox-epizód éppúgy tartalmazott erőszakos jeleneteket, mint a sorozat korábban vizsgált műsorszáma, amely miatt a testület idén januárban már elmarasztalta az RTL-t – közölte az NMHH kommunikációs igazgatósága az MTI-vel.

A Médiatanács most 10 millió forint bírságot szabott ki az RTL-re. Emellett egy, a jogsértés tényéről szóló közlemény közzétételére is kötelezik a csatornát. Továbbá a jogsértés ismétlődő jellege miatt a médiaszolgáltató vezető tisztségviselőjét 50 ezer forint bírsággal sújtotta a testület – írták.

A közleményben kifejtették: lezárult a Médiatanács nézői bejelentés alapján indított újabb eljárása, amit a tavaly november 19-én vetített Sztárbox-epizód miatt indítottak. A határozat szerint a műsorszám a kiskorúak személyiségfejlődését negatívan befolyásolhatta, így nem felelt meg a választott III. kategória (12 éven aluliaknak nem ajánlott) szempontjainak.

Hozzátették, hogy a vizsgált epizódban halmozottan előforduló erőszak miatt a IV. korhatári kategóriába (16 éven aluliaknak nem ajánlott) kellett volna besorolni a műsort, és ennek megfelelően csak 21 óra után lehetett volna közzétenni.

Az RTL a büntetések ellenére idén is megrendezi a Sztárboxot

A Médiatanács legújabb büntetésében arra az adásra hivatkozik, amelyben Kabát Péter kiütéses vereséget szenvedett el. Mint írtuk, Rácz Jenő sztárséf akkora találatot vitt be az egykori labdarúgónak, hogy hosszú másodpercekig feküdt ájultan a földön. Az Újpest korábbi focistáját januárban műtötték meg, miután kiderült, hogy térdében porcsérülés keletkezett. Kabát Péter állapota miatt rengetegen aggódtak, köztük Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is.

Januárban a Sztárbox november 5-i epizódja miatt szabtak ki 10 millió forintos bírságot az RTL-re. A csatorna a bírságok ellenére idén is megrendezi a Sztárboxot. A cégcsoport tartalomért felelős vezérigazgató-helyettese, Kolosi Péter az Indexnek adott interjút korábban, amelyben az év műsorának nevezte a Sztárboxot, emellett a médiahatóság döntéséről is részletesen kifejtette a véleményét.

Hajdú Péter műsorát és a Tények Pluszt is megvizsgálták

Közölték azt is, hogy nézői bejelentés alapján vizsgálta a Médiatanács a Tények Plusz III. korhatári kategóriába (12 éven aluliak számára nem ajánlott) sorolt január 18-i műsorszámát is, amely egy sorozatgyilkosokkal levelező magyar kriminálpszichológust mutatott be.

A testület szerint a riport nem tartalmazott sem naturalisztikusan ábrázolt erőszakot, sem megrázó, félelemkeltő elemeket, és nem jelenítette meg kedvező színben a sorozatgyilkosokat, ezért annak választott, III. korhatári kategóriája megfelelő volt.

Bejelentés alapján vizsgálta a Médiatanács az Összezárva Hajdú Péterrel című műsorszám január 2-i adását. A III. korhatári kategóriában közzétett reality kifogásolt részletével kapcsolatban a Médiatanács nem tárt fel jogsértést – áll a közleményben.