A március első felében látogatható Fénydóm lesz az első produkció, amely látnivalóit az alkotók a Biodóm fő útvonalai mentén, a teljes bemutatóteret kihasználva helyezik el, így első alkalommal válik körbejárhatóvá az építmény teljes egésze a közönség számára. Hazai és külföldi fényművészek egyedülálló alkotásait lehet megcsodálni a bő kéthetes időszakban. Az esemény része a Fővárosi Állat- és Növénykert azon törekvésének, hogy a beruházásnak szüneteltetése alatt is hasznosítható legyen a Biodóm.

A Fővárosi Állat- és Növénykert Biodómja először nyílik meg a közönség előtt: március 1-től március 17-ig Fénydóm, különleges fényművészeti alkotások tárlata várja a látogatókat – olvasható az állatkert közleményében.

A Fénydóm megnyitása lesz az első alkalom, amikor a Biodóm belső tereit a közönség nagyobb számban is megcsodálhatja, méghozzá szinte teljes egészében

– áll az állatkert közleményében. Bár már engedtek látogatókat a különleges építménybe, de „a Fénydóm lesz az első olyan produkció, melynek látnivalóit az alkotók az építmény fő útvonalai mentén, lényegében a teljes bemutatóteret kihasználva helyezik el.”

Hazai és külföldi fényművészek egyedülálló alkotásait lehet megcsodálni a bő kéthetes időszakban, március első felében.

A mintegy másfél órás látogatói élményt kínáló fényművészeti tárlat kifejezetten a Biodóm tereibe megálmodott, helyspecifikus fényművészeti, illetve audiovizuális installációkat vonultat fel, amelyek mindegyikét valamilyen természeti jelenség inspirálta. Az alkotások nemcsak egyediek, de a különleges helyszín miatt minden más hasonló bemutatónál izgalmasabb látványt nyújtanak. Erre a cápák számára tervezett, hárommillió literes óriási akvárium a legjobb példa, amely maga is varázslatos fényművészeti alkotássá lényegül át

– áll az állatkert közleményében.

Az egyedi atmoszférájú, építészeti szempontból különleges Biodóm belső tereiben több száz intelligens lámpával, projektorral, nagy teljesítményű diavetítő berendezésekkel keltik életre a fényművészek saját alkotásaikat, amelyek egyedülálló fénykörnyezetet teremtenek.

„A Fénydóm művészi projektként az INOTA kortárs audiovizuális fesztivál programját is szervező COLLOC Productions, illetve Centrum Production kezdeményezése, amelyhez partnerként csatlakozott a monumentális fényfestéseiről ismert LaLuz Visuals, és a nemzetközi hírű fényművész, Karl Kola is” – olvasható az állatkert honlapján.

Az Állatkert arra törekszik, hogy a beruházás szüneteltetésének ideje alatt is hasznosítsa a Biodóm területét – ennek része a Fénydóm megrendezése is – különféle, az „intézmény hivatásával és szellemiségével összeegyeztethető”, műszakilag is megvalósítható eseményekkel.

Az intézményben hagyománya van a művészeti kiállításoknak, számos képzőművészeti tárlat helyszíne volt az elmúlt évtizedekben is: az elsőt 1971-ben tartották az akkori oroszlánbarlanghoz tartozó, abban az időben használaton kívüli területén.