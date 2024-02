Varju László: „Nem nekem, hanem a pedofilmentegető Kocsis Máténak kell lemondania!”

Orbán Viktor után egy héttel Gyurcsány Ferenc is megtartotta az évértékelőjét. A DK elnöke egy belvárosi hotelben osztotta meg gondolatait az országról a híveivel. A rendezvényre érkező politikusokat az elmúlt hetekben kirobbant közéleti botrányokról és a közelgő választásokról is kérdeztük. Kíváncsiak voltunk arra is, mit szólnak hozzá, hogy a párttársukat, Varju Lászlót a napokban több ügyben is elítélte a bíróság, ami miatt Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője lemondásra szólította fel.