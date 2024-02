Rengeteg beteg gyermeket kell ellátniuk a kórházaknak

Kritikusan sok beteg gyermeket látnak el a sürgősségi osztályokon. Velkey György, a Magyar Kórházszövetség elnöke szerint a betegszám-növekedés nagy terhet jelent a kórházaknak. A szülőknek sok esetben órákig kell várakozniuk az ellátásra. Takács Péter egészségügyi államtitkár és az Országos Mentőszolgálat is hatékony működésről beszélt.

Egy nyíregyházi édesapa az RTL Híradónak számolt be arról, hogy rengeteg szülő várakozott beteg gyermekével szerda este a Jósa András Oktatókórházban.

A férfi körülbelül 3-4 órán keresztül várakozott 8 éves kisfiával. A szülőknek este 11 óra után kezdett elfogyni a türelmük. Ekkor azt a tájékoztatást kapták, hogy egy orvos dolgozik az osztályon, így nem tudják megmondani, hogy pontosan mikor kerülhetnek sorra.

A szülők panaszát az Országos Kórházi Főigazatóság (OKFŐ) is kivizsgálta. Megállapították, hogy nem történt szakmai hiba. Hozzátették, hogy a kisfiú állapota „nem volt súlyos, így a várakozási ideje nem volt több, mint ami ennek megfelelő”.

Velkey György, a Magyar Kórházszövetség elnöke szerint Pest vármegyében is rengeteg a beteg. Megjegyezte, hogy a szülők ügyelet helyett a kórházak sürgősségi osztályára viszik gyerekeiket. A kritikusan sok beteg miatt az elmúlt hetekben már az ügyeletes orvosok számát is meg kellett emelniük, ami fokozott kiadást is jelent.

Nagy terhet jelent a kórházaknak, hogy a betegszám-növekedést a finanszírozás nem tudja követni

– fejtette ki a Kórházszövetség elnöke.

Takács Péter egészségügyi államtitkár szerint az új ügyeleti rendszer miatt nem emelkedett a forgalom a kórházakban. Véleménye szerint csökkent a sürgősségi osztályok terhelése, miután az ügyeleteket a kórházakba költöztették.

Az Országos Mentőszolgálat szintén hatékony működésről írt. Közleményük szerint a sürgősségi osztályok és a melléjük települt alapellátási ügyeletek közös betegosztályozása hatékonyan működik, és minden beteg megfelelő ellátást kap.