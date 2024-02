Napra pontosan két éve zajlik az orosz–ukrán háború, ennek emlékére szervezett tüntetést a Momentum Mozgalom és az Európához Tartozunk Egyesület.

18:45

Tompos Márton elmondta, hogy mindenki mécsest tud gyújtani az emlékfalnál, majd megköszönte a részvételt a tüntetésen. Elsőkként a felszólalók helyezték el mécseseiket a falnál, ahol egyszerre tíz ember tud tartózkodni.

17 Galéria: Ruszkik haza! Legyen béke és szabadság! demonstráció Fotó: Szollár Zsófi / Index

18:42

Tompos Márton minden felszólalót arra kér, hogy álljon a színpadra, és énekelje el az ukrán és magyar himnuszt.

18:40

Cseh Katalin felszólalásában emlékeztetett, két éve folytatja Vlagyimir Putyin a háborút Ukrajna ellen. Mint mondta, amíg nálunk tovább folytatódott a mindennapi élet, addig az Ukrajnában élők háborús helyzetben élnek. Elmondta, tavaly Ukrajnában járt, és megmutatták, hogy „a magyar nemzet nem szolgálja Vlagyimir Putyin érdekeit, csak és kizárólag Orbán Viktor és bűnös kormánya”. Kijelentette: Magyarország nem egyenlő Orbán Viktorral.

Ukrajnai látogatásának részleteiről beszélve elmondta, több mint ötszáz ukrán gyermek halt meg, és több mint kétezret deportáltak az oroszok. Szerinte ezt elhallgatja a köztévé a magyarok elől.

Nagyon nehezen elképzelhető az a horror, ami Ukrajnában zajlik

– fogalmazott, majd többször is hangsúlyozta, hogy mennyire közel van mindez Magyarországhoz. Cseh Katalin elmondta, több mint félmillió ukrán – köztük sok kárpátaljai – halt meg eddig a fronton.

„Legyen mindenki számára világos, ha Ukrajna elbukik, akkor Putyin nem áll meg a határon, és akkor már mi leszünk a szomszédok” – fogalmazott. Majd emlékezett Olekszij Navalnijra, aki szerinte hősként halt meg, akár az ukránok a fronton.

17 Galéria: Ruszkik haza! Legyen béke és szabadság! demonstráció Fotó: Szollár Zsófi / Index

Cseh Katalin elmondta, szerinte gyalázatos szégyen, hogy Orbán Viktor „a Putyinnal való kétes, sötét üzletei miatt zsarolás tárgyává tette az Ukrajnának nyújtott segítséget”. „Aki a háborús agresszor csatlósaként viselkedik, az az igazi háborúpárti. Orbán Viktor ezt teszi, Orbán Viktor háborúpárti” – jelentette ki.

18:25

Egy kárpátaljai magyar matematikus, Traski Viktor videóüzenetét játszották le. Elmondta, mindenki azért van a fronton, hogy védje a családját, a települését. Úgy látja, ezzel nem csupán Ukrajnát, hanem egész Európát védik Putyin agressziójától. Köszönetet mondott mindenkinek, aki valamilyen módon segíti az ukrán fegyvereseket.

Csak együtt lehetünk erősek, csak együtt taszíthatjuk vissza a vadat a ketrecébe

– fogalmazott.

18:20

Ezek után Vova Geizer zenész, az ukrán Shablya együttes frontembere lépett színpadra gitárral a kezében, és egy hazafias ukrán dalt adott elő.

18:15

Petrovszka Viktória, az Egység Ukrán Egyesület elnöke, a Fővárosi Ukrán Önkormányzat tagja is a felszólalók között volt, aki a háború áldozatairól beszélt. Többek között egy Natália nevű nőről, aki 2023 őszén önként jelentkezett az ukrán fegyveres erőkhöz. Végül Zaporizzsjánál egy orosz drón okozta halálát négy társával együtt.

18:05

Baranyi Krisztina elmondta, nehéz elképzelni, hogy az ukránok valaha megbocsátanak az oroszoknak, pedig így kell lennie, mert a háború nem az oroszok és az ukránok, hanem Vlagyimir Putyin és a normális emberek között zajlik. Szerinte akár akarjuk, akár nem, nyakig benne vagyunk mi is. És szerinte nyakig benne volt a napokban meggyilkolt Alekszij Navalnij is, aki egy sírban fekszik az elesett ukrán katonákkal. Ugyanakkor elmondta, hogy a magyaroknak meg kell mutatniuk elsősorban az ukránoknak, hogy

a magyar kormány aljas árulása mellett létezik egy másik Magyarország is.

18:00

Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere felszólalásában elmondta, több történelmi eseményt is átéltek a magyarok, de azt a tragédiát nem élték át, amelyet most az ukránok. „Vlagyimir Putyin véres agressziója nem a befejezett múlt, hanem az ukrajnai jelenkor része” – ez szerinte azt jelenti, hogy a világnak nem megemlékeznie, hanem cselekedni kell.

17 Galéria: Ruszkik haza! Legyen béke és szabadság! demonstráció Fotó: Szollár Zsófi / Index

17:50

Karácsony Gergely főpolgármester felszólalásában elmondta, hogy 14 éves volt, amikor legutóbb a „Ruszkik, haza!” kifejezést kiabálta Debrecenben, miközben ledöntötték a Lenin-szobrot. Elmondta, nem gondolta, hogy ezt még valaha kiabálni fogja. Szerinte most minden magyarnak ezt a mondatot kellene hangsúlyozni.

Lehet, hogy hitvány kormányunk van, de mi nem vagyunk hitvány nemzet

– mondta Karácsony. Elmondta, hogy több ukrán településen is járt, és látta, milyen hatással van a háború az emberekre. „Szégyelljük Magyarország kormányát. Nem az agresszor, hanem az áldozat oldalára kell állni” – hangsúlyozta. Karácsony elmondta, Budapest szabad város, és mindenkinek ezt a szabadságot követeli. „Nekünk is van mit veszítenünk a szabadságunkból, mert Putyin egyik legfontosabb európai tanítványa ezt a várost is fojtogatja.” A főpolgármester elmondta, egyszerre üzent Putyinnak és tanítványainak, hogy Budapest nem enged sem a saját, sem mások szabadságából.

17:45

A rendezvény házigazdája Tompos Márton, a Momentum alelnöke, aki elmondta, azok, akik összegyűltek erre a tüntetésre, mind tudják, hogy ezért a háborúért csak Vlagyimir Putyin orosz elnök a felelős. A rendezvényen ukrán tolmács segíti a megértést az ukrán résztvevők számára.

17:30

Karácsony Gergely főpolgármester közösségi oldalán jelentkezett be a tüntetés helyszínéről. Mint írta, „a putyini agresszió második évfordulója után szégyellje magát az a politikus, aki a pávatáncban képes úgy elszédülni, hogy elveszíti közben erkölcsi iránytűjét”.

Mert alapvető erkölcsi mérce a szolidaritás és emberség jegyében a szabadságáért küzdő Ukrajna mellett állni

– vélekedett a főpolgármester közösségi oldalán, és egy képet is csatolt a tüntetésről, amelyen a háttérben egy több méter hosszú ukrán zászlót visz a tömeg, és egy „Le a háborúval!” feliratú tábla is látható.

17 Galéria: Ruszkik haza! Legyen béke és szabadság! demonstráció Fotó: Szollár Zsófi / Index

17:10

Helyszíni tudósítónk elmondta, a hatóságok nem engedélyezték, hogy a nagykövetség közvetlen közelében szervezzenek demonstrációt, ezért az azzal szemben található Magyar Művészeti Akadémia kutatóépületénél gyülekeznek az emberek.

Az Index kérdésére az egyik szervező elmondta, hogy emlékfalat állítottak fel az orosz nagykövetséggel szemben, ahová a rendezvény végén mindenki lerakhat egy mécsest.

Többen is felszólalnak

A vonulással kezdődő megemlékezés a budapesti orosz nagykövetség épülete elé érkezik, ahol délután öt órakor kezdődnek a felszólalások. A felszólalók között van:

Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere,

Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere,

Petrovszka Viktória, az Egység Ukrán Egyesület elnöke, a Fővárosi Ukrán Önkormányzat tagja,

Vova Geizer zenész, az ukrán Shablya együttes frontembere,

Cseh Katalin, a Momentum EP-képviselője.

Az esemény házigazdája Tompos Márton, a Momentum alelnöke, országgyűlési frakcióvezető-helyettese.

(Borítókép: Szollár Zsófi / Index)