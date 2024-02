Tuzson Bence: A lehető legerősebb gyermekvédelmi törvényre van szükség

Az igazságügyi miniszter a Kaposvári Áldozatvédelmi Központ átadóján mondott beszédében hangsúlyozta a gyermekvédelem fontosságát, illetve azt is, hogy az elítéltek szabadon bocsátása előtt az áldozatok véleményét is ki kell kérni erről. Emellett kemény fellépést ígért az online csalások ellen is.