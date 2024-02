K. Endre erdélyi szülőfalujában a mai napig hisznek a férfi ártatlanságában

Az RTL Házon kívül című műsorának Zabola egyik lakosa azt mondta, szerinte K. Endre „nagyon is” ártatlan, mert „olyan egy jóravaló” ember. Egy másik lakos azt nyilatkozta a csatornának, hogy „mindenki megérdemel egy második esélyt”.

A faluban K. Endre családját mindenki ismeri és tiszteli, és a mai napig hisznek Endre ártatlanságában. Az RTL stábjának kísérője, aki szintén Zabolán született, így nyilatkozott:

Úgy látom, hogy az itteni emberek, még ha a saját gyereküket is piszkálnák, eltitkolnák, csak hogy Orbán Viktor nevén ne essen folt. Ez a legnagyobb probléma a helyiekkel, hogy szégyellik, és félnek.

Az RTL Tőkés Hunort, a Transtelex újságíróját is megkérdezte, aki megerősítette, hogy Zabola lakói „nagy becsben tartják a K. édesapát és édesanyát, és igazából K. Endrét is, hisz ő is tanította őket”. Mint elárulta, K. Endre szülei a falu díszpolgárai voltak; néhai édesapja pedig a református egyházban is fontos szerepet töltött be. K. Endre 1991-ben költözött Magyarországra.

Mint ismert, K. Endre segített a vádak szerint a bicskei gyermekotthon igazgatójának eltussolni annak pedofil bűncselekményeit, melyeket a bentlakó gyermekek ellen követett el. K. Endrének később Novák Katalin volt államfő kegyelmet adott, amiből országos botrány kerekedett. A posztjáról lemondó Novák Katalin mellett számos közszereplő gyanúba keveredett azzal kapcsolatban, hogy tudomása lehetett az ügyről.

