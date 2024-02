Már itt van, de nemsokára az autókon is megmutatja magát a szaharai por

A következő napokban számíthatunk a járműveinken sárgás, barnás színű homokra és porra, amely a Szahara térségéből érkező légrétegnek köszönhető. Kisebb koncentrációban már most is felettünk van a sivatagi por.

Egy déli áramlással sivatagi por érkezik Délkelet-, majd Közép-Európa térségébe, amely az elkövetkező napokban csapódik le – tájékoztat a Hungaromet.

A következő egy-két napban ugyanis egy hidegfront éri el a Szahara térségét, a front előtti erős feláramlásnak köszönhetően pedig nagy mennyiségű sivatagi por kerül a magasabb légrétegekbe, mely az erős délies áramlásnak köszönhetően hozzánk is megérkezik az Időkép információi alapján.

Ilyenkor sárgás, barnás színű homok és por rakódik le a tereptárgyakra az esős tájakon.

Már jelenleg is van felettünk szaharai por kisebb koncentrációban, ezt azonban a kiterjedt felhőzet miatt kevésbé látjuk egyértelműen a műholdképen. A porra érzékeny műholdképen rózsaszínes színnel jelenik meg, amelyet a Földközi-tenger felett már jelenleg is tudunk detektálni. Holnap, holnapután nagyobb koncentrációban érkezik fölénk, ráadásul szórványosan csapadék is lehet, így érdemes megfontolni a kocsimosást.

