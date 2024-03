Mint ahogy azt az Index megírta: politikai indíttatású bejegyzést tett közzé Magyar Péter, ami új megvilágításba helyezi azokat a korábbi információkat, amelyek szerint Varga Judit volt férje már pártalapításon dolgozik.

A Diákhitel Központ korábbi vezetője a közösségi oldalán kompromittálódott kormányzati és ellenzéki politikustól mentes új erő létrehozásáról írt.

– írta bejegyzésében a jogász.

Magyar Péter politikusi szárnypróbálgatásaira reagált Facebook-posztjában Ceglédi Zoltán politikai elemző, publicista, jogász és humorista. Ceglédi Magyar Péter egyik neki szóló hozzászólását kiemelve azt írta, hogy ő Varga Judit volt férjével ellentétben eddig „egy forintot nem kapott a NER-től”.

De ami a legfontosabb: ha egy picit is komolyan gondolnád a rendszerváltó buzgalmat, és hogy komolyan vegyenek, akkor nem nálam kommentelgetnél péntek este (btw a volt feleséged ezt az influenszer dolgot is mennyivel jobban csinálta). Mindenesetre szokj hozzá, hogy én mindig itt leszek, te meg már fél év múlva is csak egy rettenetesen cringe emlék leszel arról, hogy az ellenzéki nyilvánosság hogy tud beleszeretni valakibe, majd ejteni. Sok sikert a választáson! Indulsz, ugye?