Novák Katalin üstökösként tér vissza a bizalmasa szerint

„Katalinnak rendkívül támogató, szerető családja van, akikre ebben a helyzetben is számíthatott, és a közeli barátai is támogatják. Ahogyan ismerem, nagyon rosszul esett neki a sok támadás, de a pozitív, támogató üzenetek, nyilvános kiállások erőt adtak neki. Azonnal üzentem én is, ami nagyon jólesett neki” – mondta a Blikknek a tizenhat fős különleges elnöki tanácsadói testület egyik tagja, Skrabski Fruzsina újságíró, filmrendező, aki személyesen is jó viszonyt ápol Novák Katalinnal.

Mint ismert, Novák Katalin köztársasági elnök kegyelmet adott K. Endrének, az elítélt pedofil V. János bűnöző bűntársának, amiről elsőként egy olvasói levél alapján utánajárva a 444.hu írt.

K. Endre helyettese volt V. Jánosnak, a bicskei gyermekotthon igazgatójának, és próbált nyomást gyakorolni a gyerekekre, hogy vonják vissza vallomásaikat és hamisan tanúskodjanak. Ezek okán K. Endrét kényszerítés minősített bűncselekményért jogerősen 3 év 4 hónap börtönbüntetésre ítélték, mellékbüntetésként pedig öt évre eltiltották a foglalkozástól és a közügyek gyakorlásától is. Novák Katalin Ferenc pápa látogatására hivatkozva adott kegyelmet az elítéltnek.

Novák Katalin barátnője, Skrabski Fruzsina úgy látja, a volt köztársasági elnök hibázott, de nagyon hiányzik a magyar közéletből.

Katalin hozott egy döntést, ami hibásnak bizonyult. Pedig egy végtelenül tisztességes, becsületes ember, aki tudomásom szerint abban a tudatban döntött, hogy egy olyan embernek ad kegyelmet, aki valójában nem bűnös. Sajnálom, hogy így alakult, és ez a döntés ilyen következményekhez vezetett. Magyarország hatalmasat veszít a hiányával, ma a közéletben nagyon kevesen képesek arra, hogy úgy szólítsák meg az embereket, ahogy ő tette

– mondta a tanácsadó, aki szerint Novák „diplomáciai zsenijét” mutatja az is, hogy személyesen is jó viszonyt ápolt Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel, Rumen Radev bolgár elnökkel, valamint Elon Musk is fogadta.

Skrabski hozzátette,

Novák Katalin majd üstökösként tér vissza.

„Bizonyosan fájt neki a kegyelmi botrány, de tudom jól, megrázza magát, és újult erővel, üstökösként tér majd vissza. Mert egy nagyon erős, életszerető nő. Talán még nem jött el az ideje, de én nagyon várom, hogy visszatérjen” – mondta a tanácsadó, aki civilként a gyermekvállalásra ösztönző Három Királyfi, Három Királylány nevű alapítvány kuratóriumi elnöke. Mint mondta, a szervezet tárt karokkal várja Novák Katalint, ha ő úgy gondolja, hogy éppen erre van szüksége.

A gyermekszületés ösztönzése, a családok támogatása számunkra fontos ügy, Katalinnak is, civilként biztosan dolgozna hasonlóan fontos célokért. A politika rideg világ, ezt sajnos tapasztalhatta, a civil élet azonban sokkal szabadabb és örömtelibb

– tette hozzá Skrabski Fruzsina, aki a köztársasági elnök lemondása után – több tanácsadóval ellentétben – közölte, hogy a kegyelmi ügyi botrány ellenére is az államfő bizalmasa marad.